¡No entres al mar! Emiten alerta por presencia de cocodrilos en costas de Manzanillo, Colima

Elementos de Protección Civil del municipio de Manzanillo, Colima emitieron una alerta por la presencia de cocodrilos en la franja costera que abarca desde la zona de Bahía de Santiago hasta Grand Festivall, lo cual ha mantenido por varios días las labores de búsqueda del ejemplar.

De acuerdo con información que ha surgido con el paso de las horas, fue el surfista César Félix Quintero quien logró captar en video al animal de aproximadamente 2 metros de largo, el cual se dispuso a pasar muy cerca de él cuando se encontraba dentro del mar.

🐊 AVISO IMPORTANTE | Protección Civil Manzanillo

Se confirma presencia de cocodrilo en playas de Bahía de Santiago a Grand Festivall. Evita ingresar al mar, mantén distancia y supervisa a menores y mascotas. 📲 Reporta avistamientos: 314 336 7300 / WhatsApp 314 202 6083. pic.twitter.com/RysA1YIcwo — C5i Colima (@C5iColima) January 16, 2026

¿En dónde fueron vistos los cocodrilos en el mar de Manzanillo?

Si bien es cierto que a través de las diferentes plataformas de las redes sociales se habían anunciado los avistamientos de varios cocodrilos en el mar de Manzanillo, hasta el momento las autoridades únicamente han confirmado el avistamiento de un solo ejemplar.

Hasta el momento el último lugar en el cual fue avistado este enorme cocodrilo fue en la Bahía de Santiago, lugar que es muy concurrido por vacacionistas y personas locales que buscan un momento de paz.

Emiten recomendaciones para turistas en la zona de Manzanillo

Luego de que se confirmara el avistamiento de este cocodrilo en el mar de Manzanillo, las autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones en caso de ver al ejemplar. Entre estas están las siguientes:

Evitar ingresar al mar en las zonas mencionadas

Mantener la distancia si ves al cocodrilo

Llamar a los números de emergencia en caso de tener visión directa del animal

Evitar ahuyentar al animal o comportarse agresivos con el

Imágenes y video del cocodrilo en el mar de Manzanillo

En las imágenes que se han comenzado a difundir en las diferentes plataformas de las redes sociales, se aprecia al cocodrilo de varios metros de largo, nadando por debajo de lo que parece ser la tabla de surf de César Féliz Quintero.

Aumentan los avistamientos de cocodrilos en Quintana Roo y Yucatán

