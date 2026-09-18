Campeche aprueba la Ley Alejandra para prevenir y detectar la endometriosis

Campeche aprobó una reforma conocida como Ley Alejandra, con la que se busca fortalecer la prevención, detección oportuna y atención de la endometriosis y otros padecimientos ginecológicos.

La modificación, avalada por unanimidad, contempla cambios en las leyes estatales de Salud y Educación para ampliar las acciones de información, orientación y atención relacionadas con la salud menstrual.

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¿Qué establece la Ley Alejandra sobre la endometriosis?

La reforma establece que las acciones de atención a la salud de las mujeres deberán contemplar de manera expresa la prevención, detección y atención de la endometriosis, así como de otros padecimientos ginecológicos que puedan provocar síntomas incapacitantes.

A partir de estos cambios, la Secretaría de Salud deberá promover acciones para prevenir, detectar y atender estas enfermedades, además de impulsar información que permita reconocer señales de alerta y buscar atención médica de manera oportuna.

La legislación parte de que los síntomas intensos relacionados con la menstruación no deben normalizarse cuando interfieren con actividades cotidianas.

La endometriosis puede estar relacionada con dolor menstrual intenso, dolor pélvico crónico, sangrado abundante y fatiga, entre otros síntomas.

Disposiciones de la Ley Alejandra en escuelas

Las autoridades educativas deberán promover, en coordinación con el sector salud, programas y actividades que permitan proporcionar información sobre la menstruación y los padecimientos relacionados con ella.

El Semáforo de Alerta Menstrual también será difundido dentro de estas acciones. El cual funcionará como una herramienta preventiva para orientar sobre síntomas y facilitar la identificación de posibles casos que requieran valoración.

El objetivo es que niñas y adolescentes puedan reconocer señales que no deberían considerarse normales y que, en caso de presentar síntomas incapacitantes, tengan mayor posibilidad de recibir orientación y atención.

Además, la reforma contempla medidas de acompañamiento académico cuando sea necesario, con el propósito de evitar que los padecimientos relacionados con la salud menstrual representen por sí mismos una barrera para continuar con los estudios.

¿Qué es la endometriosis?

La endometriosis es una enfermedad inflamatoria y crónica que ocurre cuando las células del revestimiento de la matriz (útero) crecen en otras zonas del cuerpo.

Esto puede causar dolor, sangrado abundante, problemas para quedar embarazada y en algunos casos, molestias al orinar o defecar, especialmente durante la menstruación.

No existe una cura para la endometriosis, simplemente hay opciones para controlar los síntomas como analgésicos y tratamientos hormonales.

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