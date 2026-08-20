Maestro de secundaria pierde su trabajo por VIDEO inapropiado con alumnos; así estalló el caso en Guanajuato

Un maestro de secundaria fue separado de su puesto luego de que se difundió un video en el que el docente realiza actos inapropiados con sus alumnos en un salón de clases en el interior de la Secundaria General No. 20 Centeotl, ubicada en el municipio de Acámbaro, en el estado de Guanajuato.

La Secretaría de Educación Pública estatal analiza acciones penales ante las autoridades correspondientes. Te contamos los detalles de este caso.

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VIDEO: Maestro realiza actos impúdicos con alumnos en secundaria de Acámbaro

El pasado martes 18 de agosto, un internauta difundió de manera anónima un video en el que se muestra al maestro José Luis “N” en situaciones comprometedoras que vulneran la integridad de sus alumnos adolescentes.

¡Apa maestrito!❌

Un profesor fue señalado por conductas inapropiadas, por decir menos, durante el horario de clases, en un plantel de Guanajuato.🏫 El profesor fue separado definitivamente, pues se revelaron más videos de sus comportamiento con los alumnos⚠️#NoticiasEnRed con… pic.twitter.com/TKuqisaxXN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 20, 2026

En el clip viral se observa al profesor hacer tocamientos, nalgadas e incluso la simulación de actos sexuales con un alumno, mientras otros jóvenes se burlan y captan la situación en video.

La situación resulta grave no solo por los actos impúdicos, sino también porque suceden dentro de las instalaciones del plantel y participan al menos otros cuatro estudiantes que portan el uniforme escolar.

SEP analiza denunciar al maestro de Acámbaro

Tras la difusión de los videos, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) dio por concluida la relación laboral con el profesor involucrado e informó que analiza interponer una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, la SEG anunció que pondrá a disposición de los alumnos afectados acompañamiento psicológico especializado, extendiendo esta atención a cualquier otro integrante de la comunidad educativa que lo requiera.

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