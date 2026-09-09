Nuevo tratamiento reduce los síntomas de la narcolepsia; así funciona

Un estudio demostró la eficacia de un nuevo tratamiento para reducir de forma significativa la somnolencia diurna y los episodios de cataplexia en personas que sufren narcolepsia, una enfermedad neurológica incurable.

Publicada en la revista New England Journal of Medicine, la investigación analiza una estrategia que, a diferencia de los fármacos tradicionales, actúa directamente sobre la pérdida de neuronas productoras de orexina, una sustancia esencial para regular el estado de alerta y cuya carencia causa la enfermedad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Nuevo estudio sobre el tratamiento para la narcolepsia y mejorar la calidad de vida

El trabajo, que estudió los datos de 273 personas con narcolepsia que recibieron el tratamiento o placebo durante tres meses en dos ensayos de fase 3, ha contado con la participación del jefe de la Unidad del Sueño del Clínic e investigador del IDIBAPS, el doctor Álex Iranzo.

Los resultados revelan que entre el 48 y el 69% de los pacientes tratados alcanzaron valores considerados normales en las pruebas de vigilia en cuanto a la capacidad de mantenerse despiertos durante el día, mientras que prácticamente ningún participante del grupo placebo logró estos resultados.

Por otra parte, los participantes evaluados mostraron una reducción de entre el 79 y el 89% en el número semanal de crisis de cataplexia -episodios repentinos de pérdida de tono muscular-, mientras que hasta un 84% alcanzó niveles de somnolencia considerados normales.

Además, los investigadores observaron mejoras en la gravedad global de la enfermedad y en distintos indicadores de calidad de vida relacionados con la salud física y mental; y la mayoría de los participantes tratados describieron una mejoría clara de sus síntomas al finalizar el estudio.

Hasta ahora disponíamos de tratamientos que ayudaban a controlar algunos síntomas de la narcolepsia, pero este abordaje terapéutico actúa sobre el mecanismo biológico que origina la enfermedad — explicó Iranzo.

El tratamiento ya ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para pacientes con narcolepsia tipo 1, así como por las autoridades sanitarias de China y Japón.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.