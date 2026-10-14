Cortes de agua SIAPA: Lista COMPLETA de las 627 colonias que entran en los tandeos en la ZMG

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en el estado de Jalisco informó que se implementará un esquema de tandeos o rotación de servicio de agua hasta en 627 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), a partir del jueves 15 de octubre.

Este programa tiene el objetivo de dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica que abastece a millones de familias en la ZMG. Si vives en Jalisco, te recomendamos que prestes atención al calendario de zonas que se quedan sin agua, al menos dos días por semana.

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Calendario y zonas entran a los tandeos de Jalisco

De acuerdo con la SIAPA existen siete zonas abastecidas por los acueductos de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. Por lo tanto, el organismo dio a conocer un calendario de cortes de agua con las fechas y colonias que le corresponden a cada una de las zonas.

Zona 1 : Abarca las colonias del Centro de Guadalajara y tendrá tandeos los días viernes y domingos.

: Abarca las colonias del Centro de Guadalajara y tendrá tandeos los días viernes y domingos. Zona 2 : Contempla algunas colonias del oriente de la ZMG y le tocan los tandeos los días martes, jueves y domingos.

: Contempla algunas colonias del oriente de la ZMG y le tocan los tandeos los días martes, jueves y domingos. Zona 3 : Comprende la mayoría de las colonias de la zona oriente tanto de los municipios de Guadalajara como de Tlaquepaque. Los cortes de agua serán los miércoles y los sábados.

: Comprende la mayoría de las colonias de la zona oriente tanto de los municipios de Guadalajara como de Tlaquepaque. Los cortes de agua serán los miércoles y los sábados. Zona 4 : Incluye colonias de Tlaquepaque y la mayoría de las colonias de Tonalá. Los tandeos serán los días lunes y jueves.

: Incluye colonias de Tlaquepaque y la mayoría de las colonias de Tonalá. Los tandeos serán los días lunes y jueves. Zona 5 : Contempla colonias del oriente, del centro de Guadalajara y Tlaquepaque. Los cortes serán los martes, miércoles y sábados.

: Contempla colonias del oriente, del centro de Guadalajara y Tlaquepaque. Los cortes serán los martes, miércoles y sábados. Zona 6 : El poniente de la ciudad, parte del centro y sur. Los tandeos serán los lunes y viernes.

: El poniente de la ciudad, parte del centro y sur. Los tandeos serán los lunes y viernes. Zona 7:Abarca la Zona Industrial, aquí los tandeos serán los sábados y domingos.

OJO: Los tandeos en Jalisco van a durar hasta marzo de 2027.

Tandeos Jalsico Calendario cortes de agua en la ZMG. (X)

Lista COMPLETA de colonias afectada por cortes de agua en la ZMG

Para que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, la SIAPA puso a tu disposición el sitio rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx para que puedas ubicar su domicilio en un mapa, conocer qué acueducto los abastece y consultar los días en que habrá baja presión en el suministro. La lista de colonias afectadas por los tandeos en Jalisco por zonas son las siguientes:

Zona 1

18 De Marzo

Americana*

Centro Guadalajara*

Colon

Colon Industrial

Del Sur

Jardines De La Cruz*

Jardines De La Cruz 2a Seccion

Lafayette*

Mexicaltzingo*

Moderna*

Villas De La Cruz

Ampliación Del Sur

San Antonio

Zona 2

Agua Azul*

Ampliacion Providencia

Analco

Barragan Y Hernández

Beatriz Hernández

Campesina Sur

Campesina Zona 4

Del Periodista

El Real

El Zalate

General Real*

González Gallo

La Divina Providencia

La Perla

Las Conchas*

Lomas De San Eugenio*

Lomas Del Gallo

Los Arrayanes

Los Tulipanes

Medrano*

Nuevo Fraccionamiento

Obrera Zona 5

Olimpica

Quinta Velarde

Ramón López Velarde

Revolución*

Sagrado Corazón

San Carlos*

San Felipe 2 Sección

San Juan De Dios

U. Habitacional Pablo Valdez

Unidad Modelo

Universitaria*

Valentín Gómez Farías*

Zona 3

Academias

Agua Azul*

Agustin Yáñez

Álamo Industrial*

Antigua Penal De Oblatos

Arandas

Atlas

Balcones De Oblatos

Barajas Villaseñor

Batallón De San Patricio

Belisario Domínguez

Blanco Y Cuéllar

Bosque De La Cantera

Bosques Del Boulevard

Circunvalación Belisario

Circunvalación Oblatos

Cuauhtémoc

El Hormiguero

El Mirador

El Porvenir

El Rosario*

Electricistas

Exhacienda Oblatos

Federalismo

General Real*

Guadalajara Oriente

Hermosa Provincia

Huentitán El Alto

Independencia Oriente

Industria

Jardín De Los Escritores

Jardín De Los Poetas

Jardín De San Francisco

Jardines De Guadalupe*

Jardines De La Paz

Jardines De Santa Isabel

Jardines Del Nilo

Jardines Del Rosario

La Aurora*

La Cantera

La Canteria

La Esperanza

La Esperanza Zona 3

La Joya

La Loma

La Natividad

La Paz

La Perla Zona 5

Lagos De Oriente Primera Sección

Las Juntas

Libertad

Lomas De Oblatos

Lomas De San Eugenio*

Lomas Del Paradero

Lomas Independencia

Margarita Maza De Juárez

Medrano*

Miguel Hidalgo

Mirador

El Álamo

Monumental

Oblatoa

Parques Del Nilo

Parques San Pedro

Plutarco Elías Calles

Popular Hornos

Potrero Alto

Prados Del Nilo

Progreso

Rancho Blanco

Rancho Blanco Álamo

Reforma

Residencial Del Parque*

Residencial San Rafael

Revolucion*

San Andrés

San Carlos*

San Felipe Primera Sección

San Felipe Segunda Sección

San Joaquín

San José Río Verde

San Marcos

San Miguel De Huentitán Primera Sección

San Miguel De Huentitán Segunda Sección

San Rafael

San Rafael Infonavit

San Ramón

San Vicente

Santa Cecilia

Santa María

Santa María Del Silo

Santa Rosa

Sutaj

Talpita

Tetlán Río Verde

U. Habitacional Vicente Guerrero

Universitaria*

Vicente Guerrero*

Villas De La Cantera

Villas Del Nilo

Zona De Industrias 1

Zona Federal

Zona 5

Abastos

Americana*

Arcos Sur

Arcos Vallarta*

Barrera

Chapalita*

Cinco De Mayo

Echeverría*

El Fresno

El Manantial*

El Rocío

Fraccionamiento Jardines Del Sauz*

Fraccionamiento El Cerro

Francisco Villa

Gómez Farías

Jardines De La Cruz*

Jardines De La Victoria

Jardines De Los Arcos*

Jardines De Plaza Del Sol

Jardines De San José

Jardines Del Bosque

Jardines Del Sur

José Clemente Orozco

Juan Diego

La Aurora*

La Mezquitera

Lafayette*

Las Torres

Loma Linda*

Lomas De Polanco

López De Legazpi

López Portillo

Magaña

Mexicaltzingo*

Miravalle*

Moderna*

Morelos

Obrera

Ocho De Julio

Patria

Patria Nueva

Plaza Del Sol

Polanco Oriente

Polanquito*

Primero De Mayo

Residencial De La Cruz

Residencial La Cruz

Residencial Victoria

Rinconada De La Arboleda

Rinconada De La Victoria

Rinconada De Las Arboledas

Rinconada Del Bosque

San José Del Sauz

Tepopote

Tepopote Oeste

Valentín Gómez Farías*

Verde Valle

Vicente Guerrero*

Villa Hermosa

Villa Vicente Guerrero*

Vistas Del Sur

Zona 6

Alcalde Barranquitas

Americana*

Arboledas Del Sur

Arcos Vallarta*

Balcones Del Cuatro

Capilla De Jesús

Centro Barranquitas

Centro Guadalajara*

Chapultepec Country

Circunvalación Metro

Circunvalación Vallarta

Colinas De San Javier

Del Trabajo Ctm

Echeverría 3ra Secc

El Carmen

El Retiro

El Rosarito

Emiliano Zapata

Fraccionamiento Independencia

Fraccionamiento Jardines Del Sauz*

Fraccionamiento Parques Colón

Independencia

Jardines De Atemajac

Jardines De Guadalupe*

Jardines De Los Arcos*

Jardines Del Country

Jardines Del Sauz

Jesús García

La Normal

Ladrón De Guevara

Lafayette*

Las Conchas *

Lázaro Cárdenas

Loma Linda*

Los Colorines

Manuel Ávila Camacho

Mezquitán

Mezquitán Country

Miraflores

Niños Héroes

Nueva España

Observatorio

Parques Colón

Polanquito*

Providencia

Residencial Del Parque*

Revolucionaria

Rinconada Del Valle

Rojas Ladrón De Guevara

Sagrada Familia

San Bernardo

San Miguel De Mezquitán

San Rodolfo

Santa Mónica

Santa Teresita

Vallarta Cuauhtémoc

Vallarta Sur

Villa Vicente Guerrero*

Villaseñor

Zona 7

Álamo Industrial*

Arboledas*

Centro Comercial La Placita

Centro Guadalajara*

Echeverría*

El Campamento Y Las Casetas

El Dean

El Embarcadero

El Manantial

Ferrocarril

Ferrocarrilera

Higuerillas

La Aurora *

La Duraznera

La Nogalera

Miravalle*

Tlaquepaque

Valle Del Álamo

Zona Industrial

Tlaquepaque

Zona 3

Zona Federal

Álamo Habitacional/Residencial

Álamo Industrial*

Álamo Oriente

Álamo Súper Manzana

Barrio De San Franciso

Barrio De San Juan

Barrio De Santa María

Barrio De Santiago

Brisas De Chapala

Colonial Tlaquepaque

El Álamo

El Campesino

El Tapatío

El Vergel

Fraccionamiento Infonavit Revolucion

Fraccionamiento Meridiano/Hogares Del Álamo

Hacienda De Tlaquepaque

Horizonte El Tapatío

Jardines De La Paz

Jardines Del Álamo

La Capacha

Las Juntas

Las Juntitas

Las Vegas

Linda Vista

Lomas De Tlaquepaque

Lomas Del Álamo

Los Meseros

Nueva Lázaro Cárdenas

Portales De Tlaquepaque

Prados Tlaquepaque

Puerta Del Prado

Quintero

Rancho Blanco

Tlaquepaque Pueblito Condominio

Villa Del Prado

Villas El Tapatío

Zona 4

Álvaro Obregon

Arboledas De San Martín

Centro Comercial Camichines

El Canelo

El Cerrito

El Morito

El Órgano

El Puente

Fraccionamiento Residencial Arrayanes

Fraccionamiento Revolución

Francisco Silva Romero*

Haciendas De San Martín

Haciendas San Pedro

Jardines Del Órgano

La Arena

La Floresta

Lomas Del Tapatío

Lopez Mateos

Los Puestos

Los Santibáñez

Plan De Las Flores

Plan De Oriente

Plan Del Río

Residencial El Tapatío

Rinconada De Los Encinos

San Juan

San Martín De Las Flores De Abajo

San Martín De Las Flores De Arriba

San Pedrito

Tateposco

Valle Del Paraíso

Zona 5

Altosur

Arroyo De Las Flores*

Buenos Aires

Cerro Del Cuatro

Cerro Del Tesoro*

Coto El Carmen

El Refugio

Fraccionamiento Las Terrazas

Francisco I Madero

Guadalupe Ejidal

Guayabitos

Huerta De Peña

Infonavit Miravalle

La Huerta

Lomas De Curiel

Lomas De La Victoria

Lomas De Santa Maria

Lomas Del Cuatro

Lomas Del Tepeyac

Miravalle Fovissste

Nueva Santa Maria*

Paisajes Del Tesoro

Parques Santa Cruz Del Valle

Pedregal Del Bosque

Terralta

Valle De La Misericordia

Villa Fontana

Vistas Del Cuatro

Zimalta

Ciudad Del Sol*

Zona 6

Arboledas

Arroyo De Las Flores*

Balcones De Santa María

Cerro Del Tesoro*

El Sauz

Francisco Silva Romero*

Indígena De San Sebastianito

Jardines De Santa María

Jardines Toluquilla

Mirador Del Tesoro

Nueva Santa María

Parques De Santa María

San Sebastianito

Tres Pinos

Valle Balcones Santa María

Valle De Las Heras

Valle De San Sebastianito

Tonalá

Zona 4

Adobera Chica

Agua Blanca*

Agua Escondida

Alameda

Altos Tonalá

Arroyo De Enmedio

Balcones Del Rosario

Ciudad Aztlán

Colinas De Santa Cruz

Colinas De Tonalá

El Doradito

El Moral

El Ocotillo

El Pedregal De Santa Martha

El Rosario*

El Vado

Fraccionamiento Cañada Real

Fraccionamiento Las Palmas

Fraccionamiento San Miguel La Punta

Fuentes Del Nilo

Hacienda Real

Hacienda San Francisco

Hipódromo

Jauja

José Vasconcelos

La Artesana

La Gigantera

La Guadalupana

La Puerta

Las Huertas

Lomas Del Camichín

Los Camichines Ii

Los Pocitos

Las Pilitas

Nueva Aurora Residencial

Paseo De La Cañada

Paseo Puente Viejo

Puertas Del Rosario

Puesta Del Sol

Quinta Catalina

Rinconada De Los Naranjos

Rinconada Del Árbol

San Francisco De La Soledad

Santa Cruz De Las Huertas

Santa Isabel

Santa Paula

Valle De Los Leones

Vistas Del Pedregal

Zapopan

Zona 5

El Mante

Gustavo Díaz Ordaz

La Calma*

La Giralda

Las Águilas*

Pinar De La Calma

Predio

Residencial Loma Bonita*

Rinconada Del Sol

Rinconada La Calma

Victoria

Zona 6

Agua Blanca

Agua Blanca Sur

Agua Blanca Industrial

Almaterra

Altabrisa

Altavista

Alto Horizonte

Altus Quintas

Arcos De Guadalupe

Arenales Tapatíos

Arrayanes Habitat

Azaleas Bugambilias

Balcones Del Camino Real

Balcones Del Sol

Bosque De Los Lagos

Bosque Real

Bosques De Las Lomas

Bugambilias Country

Camichines Vallarta

Camino Real

Cañadas Del Rey

Carlos Rivera Aceves

Chapalita*

Chapalita Inn

Chapalita Las Fuentes

Chapalita Occidente

Chapalita Sur

Ciudad De Los Niños

Ciudad Del Sol*

Ciudad Del Tepeyac

Ciudad Granja

Colinas De La Abadía

Colinas De La Primavera

Colli

Colli Ejidal

Colli Poblado

Colli Sitio

Colli Urbano

Condominio Cristal

Condominio San Jorge

Conjunto Habitacional Ébano

Conjunto Naciones Unidas

Cordilleras

Doce De Diciembre

Don Bosco Vallarta

El Alcazar Oriente

El Arroyo

El Bajío

El Bosque Residencial

El Cambio

El Camichín

El Campanario

El Carmen Habitat

El Colli - Ctm

El Fortín

El Guayabo

El Rehilete

El Tizate

El Tule

El Zapote

Estancia Bosques Otero

Eucalipto Vallarta

Exitmex

Foret Residencial

Fraccionamiento Camino Rea

Fraccionamiento Guadalupe Inn

Fraccionamiento Terranova

Fraccionamiento Villa Verona

Guadalupe Inn Guadalupe Jardín

Guadalupe Sur

Hacienda Jacarandas

Hacienda San Antonio Del Valle

Haciendas Del Real

Haciendas Tepeyac

Industrial El Colli

Italia

Jardines De Chapalita

Jardines De La Patria

Jardines De La Primavera

Jardines De San Ignacio

Jardines De Santa Ana

Jardines Del Ixtépete

Jardines Del Sol

Jardines Del Tule

Jardines Tapatíos

Jardines Tepeyac

Jardines Universidad

Jocotán

La Calma*

La Floresta Del Colli

La Florida

La Gloria Del Colli

La Granja

La Haciendita De Santa Ana

La Joya De Bugambilias

La Noria

La Nueva España

La Nueva Primavera

Las Águilas*

Las Alamedas

Las Américas

Las Ceibas

Las Cumbres

Las Lomas

Loma Bonita

Loma Bonita Ejidal

Loma Bonita Sur

Loma Verde

Lomas De Guadalupe

Lomas De La Primavera

Lomas Del Colli

Lomas Del Pedregal

Lomas Del Seminario

Lomas Del Sur

Los Agaves

Los Arcos

Los Cajetes

Los Patos

Los Pinos

Mariano Otero

Mirador Del Sol

Miramar

Misión Santa Ana

Nueva Primavera

Oyamel

Palmira

Paraisos Del Colli

Parque Guadalupe

Parques Del Tepeyac

Paseos Del Parque

Paseos Del Sol

Patria Universidad

Plaza Guadalupe

Praderas De La Primavera

Prados Guadalupe

Prados Tepeyac

Prados Vallarta

Puerta Plata

Puerta Aqua

Puerta De Plata

Puerta De Roble

Puerta Del Bosque

Puerta Del Roble

Puerta Del Sol

Punta De Otero

Real Guadalupe

Real San Bernardo

Real Tulipanes

Real Vallarta

Residencial Chapalita

Residencial Cordilleras

Residencial Cumbres

Residencial El Coto

Residencial Guadalupe

Residencial La Cañada Bugambilias

Residencial La Castilla

Residencial La Estancia

Residencial La Florida

Residencial La Peña

Residencial Loma Bonita*

Residencial Moctezuma

Residencial Nueva Galicia

Residencial Plaza Guadalupe

Residencial Tepeyac Del Sol

Rincón De Bugambilias

Rinconada De Guadalupe

Rinconada Del Iris

Rinconada Del Parque

Rinconada Guadalupe

Rinconada La Joya

Royal Country

San Juan De Ocotán

Santa Ana Tepetitlán

Santa María Del Pueblito

Sofía Habitat

Tepeyac Casino

Trento

U. Habitacional La Primavera

U. Habitacional Primavera Norte

Vallarta Patria

Vallarta Universidad

Valle De San Nicolás

Villa La Cima

Villa Puerta Del Sol

Villa Serena

Villa Universitaria

Villa Verona

Villas De Guadalupe

Villas De La Primavera

Villas De Otero

Villas Del Tepeyac

Virreyes Residencial

Vista Del Pinar

Vistas Del Tule

Vivante

Volcán Del Colli

West Point

Zenith

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