Cortes de agua SIAPA: Lista COMPLETA de las 627 colonias que entran en los tandeos en la ZMG

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) en el estado de Jalisco informó que se implementará un esquema de tandeos o rotación de servicio de agua hasta en 627 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), a partir del jueves 15 de octubre.
Este programa tiene el objetivo de dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica que abastece a millones de familias en la ZMG. Si vives en Jalisco, te recomendamos que prestes atención al calendario de zonas que se quedan sin agua, al menos dos días por semana.
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Calendario y zonas entran a los tandeos de Jalisco
De acuerdo con la SIAPA existen siete zonas abastecidas por los acueductos de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle. Por lo tanto, el organismo dio a conocer un calendario de cortes de agua con las fechas y colonias que le corresponden a cada una de las zonas.
- Zona 1: Abarca las colonias del Centro de Guadalajara y tendrá tandeos los días viernes y domingos.
- Zona 2: Contempla algunas colonias del oriente de la ZMG y le tocan los tandeos los días martes, jueves y domingos.
- Zona 3: Comprende la mayoría de las colonias de la zona oriente tanto de los municipios de Guadalajara como de Tlaquepaque. Los cortes de agua serán los miércoles y los sábados.
- Zona 4: Incluye colonias de Tlaquepaque y la mayoría de las colonias de Tonalá. Los tandeos serán los días lunes y jueves.
- Zona 5: Contempla colonias del oriente, del centro de Guadalajara y Tlaquepaque. Los cortes serán los martes, miércoles y sábados.
- Zona 6: El poniente de la ciudad, parte del centro y sur. Los tandeos serán los lunes y viernes.
- Zona 7:Abarca la Zona Industrial, aquí los tandeos serán los sábados y domingos.
OJO: Los tandeos en Jalisco van a durar hasta marzo de 2027.
Lista COMPLETA de colonias afectada por cortes de agua en la ZMG
Para que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, la SIAPA puso a tu disposición el sitio rotaciondeserviciosiapa.jalisco.gob.mx para que puedas ubicar su domicilio en un mapa, conocer qué acueducto los abastece y consultar los días en que habrá baja presión en el suministro. La lista de colonias afectadas por los tandeos en Jalisco por zonas son las siguientes:
Zona 1
- 18 De Marzo
- Americana*
- Centro Guadalajara*
- Colon
- Colon Industrial
- Del Sur
- Jardines De La Cruz*
- Jardines De La Cruz 2a Seccion
- Lafayette*
- Mexicaltzingo*
- Moderna*
- Villas De La Cruz
- Ampliación Del Sur
- San Antonio
Zona 2
- Agua Azul*
- Ampliacion Providencia
- Analco
- Barragan Y Hernández
- Beatriz Hernández
- Campesina Sur
- Campesina Zona 4
- Del Periodista
- El Real
- El Zalate
- General Real*
- González Gallo
- La Divina Providencia
- La Perla
- Las Conchas*
- Lomas De San Eugenio*
- Lomas Del Gallo
- Los Arrayanes
- Los Tulipanes
- Medrano*
- Nuevo Fraccionamiento
- Obrera Zona 5
- Olimpica
- Quinta Velarde
- Ramón López Velarde
- Revolución*
- Sagrado Corazón
- San Carlos*
- San Felipe 2 Sección
- San Juan De Dios
- U. Habitacional Pablo Valdez
- Unidad Modelo
- Universitaria*
- Valentín Gómez Farías*
Zona 3
- Academias
- Agua Azul*
- Agustin Yáñez
- Álamo Industrial*
- Antigua Penal De Oblatos
- Arandas
- Atlas
- Balcones De Oblatos
- Barajas Villaseñor
- Batallón De San Patricio
- Belisario Domínguez
- Blanco Y Cuéllar
- Bosque De La Cantera
- Bosques Del Boulevard
- Circunvalación Belisario
- Circunvalación Oblatos
- Cuauhtémoc
- El Hormiguero
- El Mirador
- El Porvenir
- El Rosario*
- Electricistas
- Exhacienda Oblatos
- Federalismo
- General Real*
- Guadalajara Oriente
- Hermosa Provincia
- Huentitán El Alto
- Independencia Oriente
- Industria
- Jardín De Los Escritores
- Jardín De Los Poetas
- Jardín De San Francisco
- Jardines De Guadalupe*
- Jardines De La Paz
- Jardines De Santa Isabel
- Jardines Del Nilo
- Jardines Del Rosario
- La Aurora*
- La Cantera
- La Canteria
- La Esperanza
- La Esperanza Zona 3
- La Joya
- La Loma
- La Natividad
- La Paz
- La Perla Zona 5
- Lagos De Oriente Primera Sección
- Las Juntas
- Libertad
- Lomas De Oblatos
- Lomas De San Eugenio*
- Lomas Del Paradero
- Lomas Independencia
- Margarita Maza De Juárez
- Medrano*
- Miguel Hidalgo
- Mirador
- El Álamo
- Monumental
- Oblatoa
- Parques Del Nilo
- Parques San Pedro
- Plutarco Elías Calles
- Popular Hornos
- Potrero Alto
- Prados Del Nilo
- Progreso
- Rancho Blanco
- Rancho Blanco Álamo
- Reforma
- Residencial Del Parque*
- Residencial San Rafael
- Revolucion*
- San Andrés
- San Carlos*
- San Felipe Primera Sección
- San Felipe Segunda Sección
- San Joaquín
- San José Río Verde
- San Marcos
- San Miguel De Huentitán Primera Sección
- San Miguel De Huentitán Segunda Sección
- San Rafael
- San Rafael Infonavit
- San Ramón
- San Vicente
- Santa Cecilia
- Santa María
- Santa María Del Silo
- Santa Rosa
- Sutaj
- Talpita
- Tetlán Río Verde
- U. Habitacional Vicente Guerrero
- Universitaria*
- Vicente Guerrero*
- Villas De La Cantera
- Villas Del Nilo
- Zona De Industrias 1
- Zona Federal
Zona 5
- Abastos
- Americana*
- Arcos Sur
- Arcos Vallarta*
- Barrera
- Chapalita*
- Cinco De Mayo
- Echeverría*
- El Fresno
- El Manantial*
- El Rocío
- Fraccionamiento Jardines Del Sauz*
- Fraccionamiento El Cerro
- Francisco Villa
- Gómez Farías
- Jardines De La Cruz*
- Jardines De La Victoria
- Jardines De Los Arcos*
- Jardines De Plaza Del Sol
- Jardines De San José
- Jardines Del Bosque
- Jardines Del Sur
- José Clemente Orozco
- Juan Diego
- La Aurora*
- La Mezquitera
- Lafayette*
- Las Torres
- Loma Linda*
- Lomas De Polanco
- López De Legazpi
- López Portillo
- Magaña
- Mexicaltzingo*
- Miravalle*
- Moderna*
- Morelos
- Obrera
- Ocho De Julio
- Patria
- Patria Nueva
- Plaza Del Sol
- Polanco Oriente
- Polanquito*
- Primero De Mayo
- Residencial De La Cruz
- Residencial La Cruz
- Residencial Victoria
- Rinconada De La Arboleda
- Rinconada De La Victoria
- Rinconada De Las Arboledas
- Rinconada Del Bosque
- San José Del Sauz
- Tepopote
- Tepopote Oeste
- Valentín Gómez Farías*
- Verde Valle
- Vicente Guerrero*
- Villa Hermosa
- Villa Vicente Guerrero*
- Vistas Del Sur
Zona 6
- Alcalde Barranquitas
- Americana*
- Arboledas Del Sur
- Arcos Vallarta*
- Balcones Del Cuatro
- Capilla De Jesús
- Centro Barranquitas
- Centro Guadalajara*
- Chapultepec Country
- Circunvalación Metro
- Circunvalación Vallarta
- Colinas De San Javier
- Del Trabajo Ctm
- Echeverría 3ra Secc
- El Carmen
- El Retiro
- El Rosarito
- Emiliano Zapata
- Fraccionamiento Independencia
- Fraccionamiento Jardines Del Sauz*
- Fraccionamiento Parques Colón
- Independencia
- Jardines De Atemajac
- Jardines De Guadalupe*
- Jardines De Los Arcos*
- Jardines Del Country
- Jardines Del Sauz
- Jesús García
- La Normal
- Ladrón De Guevara
- Lafayette*
- Las Conchas *
- Lázaro Cárdenas
- Loma Linda*
- Los Colorines
- Manuel Ávila Camacho
- Mezquitán
- Mezquitán Country
- Miraflores
- Niños Héroes
- Nueva España
- Observatorio
- Parques Colón
- Polanquito*
- Providencia
- Residencial Del Parque*
- Revolucionaria
- Rinconada Del Valle
- Rojas Ladrón De Guevara
- Sagrada Familia
- San Bernardo
- San Miguel De Mezquitán
- San Rodolfo
- Santa Mónica
- Santa Teresita
- Vallarta Cuauhtémoc
- Vallarta Sur
- Villa Vicente Guerrero*
- Villaseñor
Zona 7
- Álamo Industrial*
- Arboledas*
- Centro Comercial La Placita
- Centro Guadalajara*
- Echeverría*
- El Campamento Y Las Casetas
- El Dean
- El Embarcadero
- El Manantial
- Ferrocarril
- Ferrocarrilera
- Higuerillas
- La Aurora *
- La Duraznera
- La Nogalera
- Miravalle*
- Tlaquepaque
- Valle Del Álamo
- Zona Industrial
Tlaquepaque
Zona 3
- Zona Federal
- Álamo Habitacional/Residencial
- Álamo Industrial*
- Álamo Oriente
- Álamo Súper Manzana
- Barrio De San Franciso
- Barrio De San Juan
- Barrio De Santa María
- Barrio De Santiago
- Brisas De Chapala
- Colonial Tlaquepaque
- El Álamo
- El Campesino
- El Tapatío
- El Vergel
- Fraccionamiento Infonavit Revolucion
- Fraccionamiento Meridiano/Hogares Del Álamo
- Hacienda De Tlaquepaque
- Horizonte El Tapatío
- Jardines De La Paz
- Jardines Del Álamo
- La Capacha
- Las Juntas
- Las Juntitas
- Las Vegas
- Linda Vista
- Lomas De Tlaquepaque
- Lomas Del Álamo
- Los Meseros
- Nueva Lázaro Cárdenas
- Portales De Tlaquepaque
- Prados Tlaquepaque
- Puerta Del Prado
- Quintero
- Rancho Blanco
- Tlaquepaque Pueblito Condominio
- Villa Del Prado
- Villas El Tapatío
Zona 4
- Álvaro Obregon
- Arboledas De San Martín
- Centro Comercial Camichines
- El Canelo
- El Cerrito
- El Morito
- El Órgano
- El Puente
- Fraccionamiento Residencial Arrayanes
- Fraccionamiento Revolución
- Francisco Silva Romero*
- Haciendas De San Martín
- Haciendas San Pedro
- Jardines Del Órgano
- La Arena
- La Floresta
- Lomas Del Tapatío
- Lopez Mateos
- Los Puestos
- Los Santibáñez
- Plan De Las Flores
- Plan De Oriente
- Plan Del Río
- Residencial El Tapatío
- Rinconada De Los Encinos
- San Juan
- San Martín De Las Flores De Abajo
- San Martín De Las Flores De Arriba
- San Pedrito
- Tateposco
- Valle Del Paraíso
Zona 5
- Altosur
- Arroyo De Las Flores*
- Buenos Aires
- Cerro Del Cuatro
- Cerro Del Tesoro*
- Coto El Carmen
- El Refugio
- Fraccionamiento Las Terrazas
- Francisco I Madero
- Guadalupe Ejidal
- Guayabitos
- Huerta De Peña
- Infonavit Miravalle
- La Huerta
- Lomas De Curiel
- Lomas De La Victoria
- Lomas De Santa Maria
- Lomas Del Cuatro
- Lomas Del Tepeyac
- Miravalle Fovissste
- Nueva Santa Maria*
- Paisajes Del Tesoro
- Parques Santa Cruz Del Valle
- Pedregal Del Bosque
- Terralta
- Valle De La Misericordia
- Villa Fontana
- Vistas Del Cuatro
- Zimalta
- Ciudad Del Sol*
Zona 6
- Arboledas
- Arroyo De Las Flores*
- Balcones De Santa María
- Cerro Del Tesoro*
- El Sauz
- Francisco Silva Romero*
- Indígena De San Sebastianito
- Jardines De Santa María
- Jardines Toluquilla
- Mirador Del Tesoro
- Nueva Santa María
- Parques De Santa María
- San Sebastianito
- Tres Pinos
- Valle Balcones Santa María
- Valle De Las Heras
- Valle De San Sebastianito
- Tonalá
Zona 4
- Adobera Chica
- Agua Blanca*
- Agua Escondida
- Alameda
- Altos Tonalá
- Arroyo De Enmedio
- Balcones Del Rosario
- Ciudad Aztlán
- Colinas De Santa Cruz
- Colinas De Tonalá
- El Doradito
- El Moral
- El Ocotillo
- El Pedregal De Santa Martha
- El Rosario*
- El Vado
- Fraccionamiento Cañada Real
- Fraccionamiento Las Palmas
- Fraccionamiento San Miguel La Punta
- Fuentes Del Nilo
- Hacienda Real
- Hacienda San Francisco
- Hipódromo
- Jauja
- José Vasconcelos
- La Artesana
- La Gigantera
- La Guadalupana
- La Puerta
- Las Huertas
- Lomas Del Camichín
- Los Camichines Ii
- Los Pocitos
- Las Pilitas
- Nueva Aurora Residencial
- Paseo De La Cañada
- Paseo Puente Viejo
- Puertas Del Rosario
- Puesta Del Sol
- Quinta Catalina
- Rinconada De Los Naranjos
- Rinconada Del Árbol
- San Francisco De La Soledad
- Santa Cruz De Las Huertas
- Santa Isabel
- Santa Paula
- Valle De Los Leones
- Vistas Del Pedregal
- Zapopan
Zona 5
- El Mante
- Gustavo Díaz Ordaz
- La Calma*
- La Giralda
- Las Águilas*
- Pinar De La Calma
- Predio
- Residencial Loma Bonita*
- Rinconada Del Sol
- Rinconada La Calma
- Victoria
Zona 6
- Agua Blanca
- Agua Blanca Sur
- Agua Blanca Industrial
- Almaterra
- Altabrisa
- Altavista
- Alto Horizonte
- Altus Quintas
- Arcos De Guadalupe
- Arenales Tapatíos
- Arrayanes Habitat
- Azaleas Bugambilias
- Balcones Del Camino Real
- Balcones Del Sol
- Bosque De Los Lagos
- Bosque Real
- Bosques De Las Lomas
- Bugambilias Country
- Camichines Vallarta
- Camino Real
- Cañadas Del Rey
- Carlos Rivera Aceves
- Chapalita*
- Chapalita Inn
- Chapalita Las Fuentes
- Chapalita Occidente
- Chapalita Sur
- Ciudad De Los Niños
- Ciudad Del Sol*
- Ciudad Del Tepeyac
- Ciudad Granja
- Colinas De La Abadía
- Colinas De La Primavera
- Colli
- Colli Ejidal
- Colli Poblado
- Colli Sitio
- Colli Urbano
- Condominio Cristal
- Condominio San Jorge
- Conjunto Habitacional Ébano
- Conjunto Naciones Unidas
- Cordilleras
- Doce De Diciembre
- Don Bosco Vallarta
- El Alcazar Oriente
- El Arroyo
- El Bajío
- El Bosque Residencial
- El Cambio
- El Camichín
- El Campanario
- El Carmen Habitat
- El Colli - Ctm
- El Fortín
- El Guayabo
- El Rehilete
- El Tizate
- El Tule
- El Zapote
- Estancia Bosques Otero
- Eucalipto Vallarta
- Exitmex
- Foret Residencial
- Fraccionamiento Camino Rea
- Fraccionamiento Guadalupe Inn
- Fraccionamiento Terranova
- Fraccionamiento Villa Verona
- Guadalupe Inn Guadalupe Jardín
- Guadalupe Sur
- Hacienda Jacarandas
- Hacienda San Antonio Del Valle
- Haciendas Del Real
- Haciendas Tepeyac
- Industrial El Colli
- Italia
- Jardines De Chapalita
- Jardines De La Patria
- Jardines De La Primavera
- Jardines De San Ignacio
- Jardines De Santa Ana
- Jardines Del Ixtépete
- Jardines Del Sol
- Jardines Del Tule
- Jardines Tapatíos
- Jardines Tepeyac
- Jardines Universidad
- Jocotán
- La Calma*
- La Floresta Del Colli
- La Florida
- La Gloria Del Colli
- La Granja
- La Haciendita De Santa Ana
- La Joya De Bugambilias
- La Noria
- La Nueva España
- La Nueva Primavera
- Las Águilas*
- Las Alamedas
- Las Américas
- Las Ceibas
- Las Cumbres
- Las Lomas
- Loma Bonita
- Loma Bonita Ejidal
- Loma Bonita Sur
- Loma Verde
- Lomas De Guadalupe
- Lomas De La Primavera
- Lomas Del Colli
- Lomas Del Pedregal
- Lomas Del Seminario
- Lomas Del Sur
- Los Agaves
- Los Arcos
- Los Cajetes
- Los Patos
- Los Pinos
- Mariano Otero
- Mirador Del Sol
- Miramar
- Misión Santa Ana
- Nueva Primavera
- Oyamel
- Palmira
- Paraisos Del Colli
- Parque Guadalupe
- Parques Del Tepeyac
- Paseos Del Parque
- Paseos Del Sol
- Patria Universidad
- Plaza Guadalupe
- Praderas De La Primavera
- Prados Guadalupe
- Prados Tepeyac
- Prados Vallarta
- Puerta Plata
- Puerta Aqua
- Puerta De Plata
- Puerta De Roble
- Puerta Del Bosque
- Puerta Del Roble
- Puerta Del Sol
- Punta De Otero
- Real Guadalupe
- Real San Bernardo
- Real Tulipanes
- Real Vallarta
- Residencial Chapalita
- Residencial Cordilleras
- Residencial Cumbres
- Residencial El Coto
- Residencial Guadalupe
- Residencial La Cañada Bugambilias
- Residencial La Castilla
- Residencial La Estancia
- Residencial La Florida
- Residencial La Peña
- Residencial Loma Bonita*
- Residencial Moctezuma
- Residencial Nueva Galicia
- Residencial Plaza Guadalupe
- Residencial Tepeyac Del Sol
- Rincón De Bugambilias
- Rinconada De Guadalupe
- Rinconada Del Iris
- Rinconada Del Parque
- Rinconada Guadalupe
- Rinconada La Joya
- Royal Country
- San Juan De Ocotán
- Santa Ana Tepetitlán
- Santa María Del Pueblito
- Sofía Habitat
- Tepeyac Casino
- Trento
- U. Habitacional La Primavera
- U. Habitacional Primavera Norte
- Vallarta Patria
- Vallarta Universidad
- Valle De San Nicolás
- Villa La Cima
- Villa Puerta Del Sol
- Villa Serena
- Villa Universitaria
- Villa Verona
- Villas De Guadalupe
- Villas De La Primavera
- Villas De Otero
- Villas Del Tepeyac
- Virreyes Residencial
- Vista Del Pinar
- Vistas Del Tule
- Vivante
- Volcán Del Colli
- West Point
- Zenith
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