Xantolo 2026, el lugar ideal para el Día de Muertos de la Huasteca de Hidalgo con un altar monumental de más de 1,100 m²: fechas y cómo llegar desde CDMX

En Huejutla de Reyes, Hidalgo, a los muertos se les recibe entre flores, música y fiesta. El aroma del copal se mezcla con el cempasúchil, mientras las calles se llenan de máscaras, sones y danzas. Así se vive el Xantolo, una de las tradiciones más entrañables de la Huasteca, que este 2026 se celebrará del 30 de octubre al 2 de noviembre, de acuerdo con la Secretaría de Cultura federal.

Y este año habrá algo especial: un altar monumental en un espacio de más de mil 100 metros cuadrados, cuya entrada recreará el antiguo puente de piedra del barrio Tecoluco, construido en 1889 y destruido tras el paso del huracán Diana en 1990. Una forma de traer al presente no solo a quienes partieron, sino también un pedacito de la historia de Huejutla.

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¿Qué días será el Xantolo 2026 y qué actividades habrá?

Durante cuatro días, el corazón de Huejutla se convertirá en un escenario de tradición y memoria. El kiosco y la Plaza 21 de Mayo reunirán a danzantes, artesanos y visitantes que podrán disfrutar de las siguientes actividades, según el programa difundido por la Secretaría de Cultura:

30 de octubre: desfile de cuadrillas escolares e inauguración del altar monumental a las 20:00 horas

desfile de cuadrillas escolares e inauguración del altar monumental a las 20:00 horas 31 de octubre: ofrenda a los pequeños difuntos, cuadrillas infantiles, fandango y representación de La Llorona

ofrenda a los pequeños difuntos, cuadrillas infantiles, fandango y representación de La Llorona 1 de noviembre: altares, danzas, música y pasarela de vestimenta tradicional

altares, danzas, música y pasarela de vestimenta tradicional 2 de noviembre: encuentros de cuadrillas y encendido de 2 mil 26 velas en memoria del Ánima Sola

La fiesta también llegará a las calles aledañas. En Revolución habrá un pabellón artesanal, mientras que Hidalgo tendrá una zona gastronómica para descubrir los sabores de la Huasteca.

¿Por qué el Xantolo es tan importante para la Huasteca?

En esta región, a quienes partieron se les espera con el aroma de sus comidas favoritas, flores y música. Afuera, las cuadrillas de danzantes llenan las calles de color y sones que atraviesan generaciones, porque aquí la muerte no apaga los recuerdos: los hace florecer.

La tradicional festividad del Xantolo en Huejutla de Reyes, Hidalgo es una celebración de los habitantes de esta zona de la Huasteca en recuerdo de todos sus difuntos.



Los visitantes podrán disfrutar de una serie de actividades tales como exhibiciones de ofrendas, danzas,… pic.twitter.com/TsQg3bjU92 — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) October 11, 2026

Esta forma de honrar la memoria fue reconocida oficialmente en 2015, cuando el Periódico Oficial de Hidalgo publicó el Decreto 460, que declaró al Xantolo Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado. Además, este año formará parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, impulsado por la Secretaría de Cultura federal.

Como parte del festejo, también se rendirá homenaje a la cuadrilla del barrio de San José, considerada la primera de Huejutla, con más de un siglo de historia. Un reconocimiento a las generaciones que han mantenido viva esta tradición.

¿Cómo llegar a Huejutla desde CDMX para el Xantolo 2026?

Si te dieron ganas de conocer esta fiesta, considera pasar varios días en la región, pues el trayecto en autobús desde CDMX dura alrededor de siete horas.

Desde la Central del Norte, Futura ofrece boletos con tarifas de $638 pesos, aunque al comprar en línea y con anticipación pueden encontrarse promociones desde $350 pesos. Por su parte, ADO maneja pasajes de $640 pesos, que pueden bajar a $448 pesos con compra anticipada. Eso sí, los precios varían según la fecha y disponibilidad.

Otra opción es viajar primero a Pachuca y desde ahí tomar un autobús local hacia Huejutla, una alternativa que podría resultar más económica, aunque implica hacer un transbordo.

Si prefieres ir en automóvil, puedes tomar la autopista México-Pachuca y continuar por la carretera federal 105. Antes de salir, conviene revisar Google Maps o Waze para conocer las condiciones del camino, pues hay tramos con numerosas curvas y puede presentarse neblina. Por ello, lo más recomendable es conducir de día y sin prisas.

Finalmente, lleva efectivo para comprar artesanías y comida local, y reserva hospedaje con anticipación: las autoridades esperan 80 mil visitantes y la región dispone de unas mil 800 habitaciones.

Aunque no se ha anunciado una tarifa general de entrada para las actividades en espacios públicos, conviene revisar las actualizaciones del Ayuntamiento de Huejutla antes de viajar.

Después de todo, el Xantolo es mucho más que una fiesta: es una manera de mantener presentes a quienes ya no están, entre flores, música y el cariño de toda una comunidad.

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