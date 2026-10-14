Qrobús ya tiene internet 100% gratis en 5 rutas de Querétaro: no necesitas app ni registro y así funciona

Días antes de que la AMEQ habilitó un Qrobús de 30 pesos para llegar al Festival Pulso GNP, los usuarios del sistema tienen otra novedad a bordo: el internet gratis en Qrobús funciona desde el lunes 5 de octubre en las rutas T02, T08, T09, T12 y C52, de acuerdo con el boletín 41/26 de la AMEQ publicado en el portal del Instituto Queretano del Transporte (IQT).

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¿Cómo funciona el internet gratis en Qrobús de Querétaro sin app ni registro?

Según la AMEQ, el servicio no tiene costo para las y los usuarios que viajen a bordo de las unidades habilitadas, y la conexión no tiene límite de tiempo mientras la persona permanece dentro del autobús. Es un beneficio más del sistema, junto con la ruta de QroBus sin costo hacia la Feria de Querétaro 2026.

El punto que más llama la atención es el acceso. El comunicado señala que “para acceder a la conexión no se requieren registros, aplicaciones adicionales ni ningún otro trámite”, es decir, sin app ni registro y sin crear una cuenta. Basta con estar dentro de una unidad habilitada y buscar la red desde el teléfono.

La AMEQ no detalla el nombre de la red Wi-Fi, la velocidad de conexión ni algún tope de datos. Tampoco indica cuántos autobuses de cada ruta tienen el servicio, así que la forma más práctica de confirmarlo es revisar las redes disponibles del teléfono al abordar.

Qrobus internet gratis Una joven disfrutando del Wi-Fi gratis de las unidades de Qrobus (Canva Pro)

¿Qué rutas de Qrobús tienen internet gratis y qué sigue para el servicio?

La primera fase incluye cinco rutas: T02, T08, T09, T12 y C52. La AMEQ explica que la implementación es gradual y que priorizó las rutas con mayor afluencia de usuarios. La agencia indica que la cobertura se ampliará a más rutas más adelante, pero no publica fechas ni el orden de las siguientes. Por ahora, el servicio opera solo en las unidades habilitadas de esas cinco rutas y no en toda la flota.

La app de Qrobús es un servicio aparte: sirve para planear rutas, revisar saldo y recibir información en tiempo real, y permite cargar una tarjeta virtual para pagar el pasaje. Para conectarte a internet no la necesitas.

Para dudas, la AMEQ atiende en los teléfonos (442) 210 04 07 y (442) 210 03 03, de lunes a viernes de 6:30 a 18:00 horas y los fines de semana de 8:00 a 16:00 horas. Los reportes se reciben en el número *8800 y las emergencias, en el 911.

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