Certificados médicos gratis en Ecatepec; así puedes obtenerlos para el regreso a clases 2026

Para el inicio del ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el próximo 31 de agosto de 2026, regresarán a clases más de 23 millones de alumnas y alumnos de educación básica en todo el país.

Las autoridades de cada plantel educativo solicitan certificados médicos para confirmar que el estudiante cuenta con buena salud general, verificar que es apto para realizar actividades físicas y prevenir riesgos o contagios dentro de la comunidad escolar. En las clínicas del DIF en Ecatepec, Estado de México (Edomex) se están dando gratis.

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¿Cómo sacar certificados médicos gratis para el ciclo escolar 2026 a 2027 en Ecatepec?

Edith Muñoz Jurado, directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Ecatepec, informó que madres y padres de familia que requieran certificados escolares, pueden acudir a solicitarlos completamente gratis.

La funcionaria indicó que el objetivo es apoyar la economía familiar y acercar estos servicios directamente a las colonias del municipio. Manifestó que la entrega de estos certificados es para niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años.

¿En qué clínicas de Ecatepec sacan certificados médicos gratis?

El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas en los siguientes hospitales:

UBRIS en Ciudad Cuauhtémoc

La Laguna de Chiconautla

Estación de bomberos de la colonia Abel Martínez

Tablas del Pozo y San Andrés de la Cañada

Clínicas del DIF Matilde Montoya y La Florida

Este 20 de agosto estarán en La CROC Aragón y los días 21 y 22 de agosto en la explanada municipal, además de que participarán en la Feria de Regreso a Clases Ecatepec 2026 que se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de agosto, también en la explanada municipal.

“Invitamos a todos los papis para que lleven a sus niños y aprovechen esta oportunidad que se les da para que no afecte su economía, porque sabemos que a veces los certificados médicos en otras instituciones públicas van hasta los cien pesos”, explicó.

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