Mueren marinos tras accidente en Tamaulipas: Su camioneta cayó a un río en Soto de la Marina

Una auténtica tragedia sacudió este martes a Soto de la Marina en Tamaulipas, luego de que cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar), murieron tras sufrir un accidente vehicular y caer a un río, de acuerdo con información difundida por medios locales.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este martes 18 de agosto de 2026, en el poblado de La Pesca, cuando el vehículo en el que viajaban los marinos terminó en el agua, justo a la altura del sitio conocido como La Draga.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Cuatro elementos de la Marina murieron esta madrugada "ahogados al caer" en camioneta a río en el muelle La Draga de La Pesca en Soto La Marina, Tamaulipas.

Autoridades dijeron que pudo ser "accidente" por exceso de velocidad y consumo de alcohol.

Marinos regresaban de convivio. pic.twitter.com/ylO3NHhJTG — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) August 18, 2026





¿Qué se sabe del accidente de los marinos en Soto de la Marina, Tamaulipas?

Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente las causas exactas del percance; reportes preliminares citados por medios locales, señalan que los elementos regresaban a su base cuando sucedió el accidente.

La zona fue atendida por las autoridades, mientras se realizan las investigaciones para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer las circunstancias que provocaron que el vehículo sliera del camino y terminada en el río.

Hasta la publicación de esta nota, no se había difundido un comunicado oficial de la Secretaría de Marina con detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas o las causas del accidente.

El gobernador Américo Villareal confirmó el fallecimiento de los cuatro elementos y expresó sus condolencias a familiares, compañeros y seres queridos de las víctimas.

A través de sus redes sociales el mandatario lamnetó la pérdida y manifestó su solidaridad con las familias afectadas por esa tragedia.

La investigación deberá determinar la situación del accidente en Soto de la Marina mientras continúan las diligencias, queda una pregunta pendiente: ¿Qué provocó que el vehículo de los marinos terminara dentro del río y cómo ocurrió exactamente el accidente?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.