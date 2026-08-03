¿Puede una Ley General de Feminicidios fortalecer el acceso a la justicia?

En esta emisión de Su Voz, Su Tiempo, Claudia Ivett conversa con Natalia Téllez, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sobre los retos de construir un marco legal que no sólo fortalezca el sistema de justicia, sino que también garantice respuestas oportunas y con perspectiva de género para las víctimas de violencia.

Durante la entrevista se analiza la importancia de diseñar una legislación aplicable en la práctica, escuchar a los operadores del sistema de justicia, fortalecer a las fiscalías, capacitar permanentemente a quienes procuran e imparten justicia y evitar la revictimización de las mujeres.

Además, se aborda la necesidad de impulsar una cultura de la denuncia, ampliar los mecanismos de protección para mujeres, niñas y niños, y generar instituciones capaces de responder de manera profesional, sensible y oportuna para prevenir que la violencia escale hasta el feminicidio.

Una conversación sobre los desafíos de la justicia con perspectiva de género y las acciones necesarias para proteger a las víctimas y fortalecer el Estado de derecho.