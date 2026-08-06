Onda tropical en el Pacífico: Los estados donde lloverá más fuerte este jueves y viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en las próximas 48 horas México enfrentará un panorama complejo debido a la entrada de la onda tropical 25, en combinación con una circulación ciclónica en el centro, sur y sureste del país; así como una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, el monzón mexicano, canales de baja presión y una circulación ciclónica.

Para el clima del jueves y viernes 6 y 7 de agosto, se espera una gran cantidad de lluvias debido a estas condiciones.

El estado de Oaxaca será el más afectado, de acuerdo con el pronóstico, pues se prevén lluvias intensas con acumulados de entre 75 a 100 milímetros, principalmente en su región Oeste.

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Jueves 06 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste).

Oaxaca (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste), Nayarit (norte, este y sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (centro y sur), Puebla (sureste), Guerrero (este), Veracruz (sur) y Yucatán (este y centro).

Sonora (este), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste), Nayarit (norte, este y sur), Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (centro y sur), Puebla (sureste), Guerrero (este), Veracruz (sur) y Yucatán (este y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste), Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco (oeste), Chiapas (oeste y sureste), Campeche (norte) y Quintana Roo (norte).

Durango (oeste), Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco (oeste), Chiapas (oeste y sureste), Campeche (norte) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

Viernes 07 de agosto:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste).

Jalisco (oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (noreste), Nayarit (norte y sur), Colima, Michoacán (norte y oeste), Estado de México (suroeste), Morelos y Guerrero (norte y oeste).

Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Sinaloa (noreste), Nayarit (norte y sur), Colima, Michoacán (norte y oeste), Estado de México (suroeste), Morelos y Guerrero (norte y oeste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Ciudad de México, Puebla (sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (norte), Chiapas (sur), Tabasco (oeste), Campeche (oeste) y Yucatán (este).

Ciudad de México, Puebla (sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (norte), Chiapas (sur), Tabasco (oeste), Campeche (oeste) y Yucatán (este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Quintana Roo.

Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes.

¿Habrá inundaciones por las lluvias de jueves y viernes?

Se pronostican lluvias de fuerte intensidad, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, lo que podría provocar el aumento en el caudal de ríos y arroyos, además de favorecer deslaves en regiones montañosas, así como encharcamientos e inundaciones.

También se esperan rachas de viento de entre 40 y 70 km/h en diversas entidades del norte, occidente y sureste del país, con riesgo de derribo de árboles, anuncios espectaculares y otras estructuras.

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