VIDEO: Explota pipa en la carretera Iguala-Cuernavaca; reportan lesionados y cierre TOTAL

Una fuerte explosión registrada durante la tarde de este viernes provocó momentos de tensión sobre la carretera federal Iguala-Cuernavaca. Explota pipa presuntamente cargada con combustible justo a la altura del paraje conocido como Agua del Toro, en el estado de Guerrero.

De acuerdo con reportes preliminares de las autoridades y los cuerpos de emergencia, el siniestro dejó al menos cinco personas lesionadas, mientras que equipos de rescate, bomberos y personal de seguridad respondieron al lugar para controlar la situación y brindar atención a los afectados.

🔻Al menos cinco personas fueron atendidas por paramédicos tras el incendio de una pipa que presuntamente transportaba combustible sobre la autopista Puente de Ixtla-Iguala pic.twitter.com/oeQIjyHqiV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 3, 2026

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado las causas que originaron la explosión, por lo que las investigaciones continúan.

¿Dónde ocurrió la explosión de la pipa en la Cuernavaca-Iguala?

Otro accidente en carreteras de México: El estallido se registró en el tramo carretero comprendido entre los municipios de Iguala y Buena Vista de Cuéllar, específicamente en el punto conocido como Agua del Toro, una vía que conecta el norte de Guerrero con el estado de Morelos y que es utilizada diariamente por cientos de automovilistas y transportistas.

Después de la explosión, la columna de humo y las llamas fueron visibles a varios kilómetros de distancia, lo que generó alarma entre habitantes de comunidades cercanas y conductores que transitaban por la zona.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista Puente de Ixtla - Iguala, km 38. Se informa a las personas usuarias que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de incendio de tracto camión tipo pipa y automóviles particulares.



Se desvía el tránsito vehicular hacia carretera… — CAPUFE (@CAPUFE) July 3, 2026

¿Qué se sabe de los lesionados tras la explosión de la pipa?

De manera preliminar, los servicios de emergencia informaron que al menos cinco personas resultaron heridas como consecuencia del estallido. Hasta el cierre de esta nota, no se ha dado a conocer la identidad de los lesionados ni la gravedad de sus heridas, mientras continúan las labores de atención médica y evaluación de daños.

Las autoridades tampoco señalaron si entre los afectados se encuentra el conductor de la unidad o si hubo otros vehículos involucrados en el incidente.

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