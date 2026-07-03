Clima hoy 3 de julio: Dos ondas tropicales circularán por el país; estados afectados

El Servicio Meteorologico Nacional informó que para el clima de hoy viernes 3 de julio, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el interior del país, aunadas a inestabilidad atmosférica, canales de baja presión sobre el norte, centro y sureste de México y las ondas tropicales núm. 14 y (núm.15), que se desplazarán respectivamente sobre el occidente y sureste del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana.

Se prevé que la onda tropical núm. 14 continúe avanzando hacia el oeste y deje de afectar al territorio nacional al final del día.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Dónde lloverá hoy viernes 3 de julio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este) y Guerrero (este).

: Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (noreste y este) y Guerrero (este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Coahuila (sureste), Tamaulipas (sur), Jalisco (este), Michoacán (este), Oaxaca (suroeste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Veracruz (sur) y Chiapas (sur).

: Coahuila (sureste), Tamaulipas (sur), Jalisco (este), Michoacán (este), Oaxaca (suroeste), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte), Estado de México (norte y centro), Ciudad de México, Veracruz (sur) y Chiapas (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.

Calor en México hoy 3 de julio

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Chihuahua (este y suroeste) y Sinaloa (norte).

: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora, Chihuahua (este y suroeste) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este) e Hidalgo (norte).

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.