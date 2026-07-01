¿Cómo verificar que una grieta es peligrosa tras un sismo?

La joven de 20 años desapareció tras cumplir con su jornada laboral en una clínica ubicada en la alcaldía Álvaro Obregon, en la capital mexicana.
La propuesta también plantea establecer procedimientos más claros tanto para la designación de los funcionarios
Existe una ley que obliga a las aerolíneas a devolverte hasta el 100% del dinero y pagarte una indemnización adicional, pero la mayoría de los pasajeros mexicanos no la conoce ni la exige.
Autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del ataque y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.
La dependencia precisó que se trata de contenido difundido por una página apócrifa que se ostenta como profeco.online.
La actual administración ya acumula nueve denuncias en su contra por presuntas irregularidades.