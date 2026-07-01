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No habrá más T-MEC: Estados Unidos decide no renovar acuerdo con México y Canadá
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¿Cómo verificar que una grieta es peligrosa tras un sismo?

Debemos aprender a verificar si las grietas en una vivienda son peligrosas; un experto explica qué debes hacer.

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Escrito por: Samuel Aguirre
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