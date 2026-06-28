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/México/Nota

Bomberos rescatan a habitantes de Los Reyes Ixtacala, Edomex, tras graves inundaciones

Con lanchas y equipo especializado, el Heroico Cuerpo de Bomberos rescató a vecinos de la unidad habitacional Paseo del Ferrocarril, Los Reyes Ixtacala, luego de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias

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Escrito por: Adriana Pacheco
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