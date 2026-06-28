Bomberos rescatan a habitantes de Los Reyes Ixtacala, Edomex, tras graves inundaciones

El municipio del Edomex que pagará el transporte a universitarios que estudian fuera: registro y requisitos para aplicar
No todos los solicitantes recibirán el mismo porcentaje; la distancia y el estudio socioeconómico serán clave
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¡Anota en el calendario! Esta es la fecha en la que los alumnos de educación básica en México podrían regresar a clases para el ciclo escolar 2026-2027.
Conducir sin cinturón en la Ciudad de México o en el Estado de México no tiene el mismo costo. La brecha entre ambas sanciones sorprende a más de un automovilista que cruza la frontera entre ambas entidades.
Los bomberos sacaron con lanchas a los habitantes de Los Reyes Ixtacala, tras las graves inundaciones
La joven fue vista por última vez el 24 de junio en la colonia San Simón Ticuman; autoridades piden ayuda para localizarla.
El tigre de Bengala escapó de instalaciones de Semarnat en Tepetlaoxtoc y puso en alerta tanto a autoridades como a los habitantes