Tráiler se queda sin frenos y arrasa con 20 vehículos en el Bulevar Lázaro Cárdenas; se reportan varios heridos

Al menos 20 vehículos se vieron involucrados en un fuerte accidente luego de que un tráiler se quedara sin frenos sobre el Bulevard Lázaro Cárdenas, en Tijuana, Baja California Sur. Tras estos hechos se registran varias personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 7:00 de la mañana de este 25 de junio, cerca del crucero 5 y 10, cuando el tráiler impactó contra los vehículos particulares y por lo menos cuatro unidades de transporte.

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¿Qué se sabe del accidente del tráiler?

El fuerte accidente, reportado a la altura de la llantera Jaramillo, dejó un saldo de 22 personas heridas, de acuerdo con el director de Bomberos, Rafael Carrillo Venegas y todas fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica.

El director de Bomberos informó que de los 22 pacientes, al menos cinco son de condición amarilla, entre ellos una mujer embarazada de cuatro meses de gestación y 17 están en color verde y solo necesitan revisión médica.

Algunos de los heridos tuvieron que ser liberadas con herramientas especializadas tras quedar atrapadas.

Un tractocamión quedó sin frenos e impactó a por lo menos 25 vehículos entre ellos dos unidades del transporte público en el paso a desnivel del bulevar Lázaro Cárdenas muy cerca del crucero conocido como de la 5 y 10, hay varios lesionados 💥🚚#Tijuana #PonteBuzoCaperuzo 🤿 pic.twitter.com/sdpyitSyDr — Buzo Caperuzo (@BCaperuzo) June 25, 2026

Servicios de emergencia ayudan a remolcar autos en el bulevard Lázaro Cárdenas

Servicios de emergencia se encuentran en la zona también para ayudar a remolcar los vehículos siniestrados, por lo que la circulación en dicho tramo está completamente colapsada.

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