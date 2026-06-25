¡Toma precauciones! Así estará el clima en México hoy jueves 25 de junio

Para el clima de hoy 25 de junio de 2026, una vaguada en niveles altos y la onda tropical número 11 provocarán lluvias fuertes con descargas eléctricas en el centro, occidente, oriente y sureste de México, con precipitaciones muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Además, canales de baja presión favorecerán lluvias en el norte y la península de Yucatán. Mientras tanto, una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en estados del norte, noroeste y occidente del país, con temperaturas elevadas en entidades como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

La onda tropical número 10 continuará alejándose de las costas mexicanas.

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¿Dónde lloverá hoy 25 de junio en México?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (sureste) y Oaxaca (oeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste), Durango (oeste y sur), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (excepto noreste), Colima, Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guanajuato (sur), Estado de México (centro, oeste y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León.

Ola de calor en México hoy

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (centro y este) y Chihuahua (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa y Durango (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí (este), Veracruz, Puebla (suroeste) y Morelos.

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