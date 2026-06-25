Fecha en la que comenzarán a cortar las líneas por no hacer el registro del celular con CURP

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer de manera oficial que ante la baja demanda de registros de líneas celulares con la CURP de cada usuario, se amplió el periodo en el cual las y los ciudadanos podrán realizar este trámite oficial ante sus agencias telefónicas.

A través de un comunicado oficial emitido por la propia CRT, se confirmó que los nuevos plazos irán de conformidad con los últimos dígitos de cada número telefónico, por lo cual de julio a diciembre de este mismo 2026 aún se podrá realizar el proceso correspondiente.

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¿Hasta cuándo comenzarán a cancelar las líneas de celular que no se registraron?

Más allá de dar a conocer el calendario con el cual estarán operando los últimos días de registro de las líneas celulares con la CURP, se informó que la cancelación de los números telefónicos comenzarán a partir de enero del próximo 2027.

A decir de las autoridades del Gobierno de México, se dio a conocer que los cortes de las líneas comenzarán a partir de las 72 horas cumplidas del límite del plazo, por lo cual se puede deducir de manera oficial que la cancelación ocurrirá a partir del 3 de enero del próximo año.

“Las líneas de prepago que hasta ahora no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico”, se lee en el comunicado de la CRT.

Últimas fechas para el registro de la línea celular con el CURP en México

Como bien se informó anteriormente, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones determinó los plazos límites para el registro de conformidad con el último dígito de cada número de celular. De tal forma, el calendario queda de la siguiente manera:

Último dígito del número: 0, fecha límite el 15 de agosto

Último dígito del número: 1, fecha límite el 31 de agosto

Último dígito del número: 2, fecha límite el 15 de septiembre

Último dígito del número: 3, fecha límite el 30 de septiembre

Último dígito del número: 4, fecha límite el 15 de octubre

Último dígito del número: 5, fecha límite el 31 de octubre

Último dígito del número: 6, fecha límite el 15 de noviembre

Último dígito del número: 7, fecha límite el 30 de noviembre

Último dígito del número: 8, fecha límite el 15 de diciembre

Último dígito del número: 9, fecha límite el 31 de diciembre

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