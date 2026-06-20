La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que los pronósticos del clima en México de este sábado 20 de junio, prevén afectaciones por lluvias y granizadas muy fuertes en el noroeste, occidente, centro y norte del país, lo cual será propiciado hasta por cinco eventos meteorológicos.

A través del informe diario emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la misma Conagua, se señaló será un canal de baja presión, circulaciones ciclónicas en niveles medios, así como la onda tropical número ocho, las que estarán provocando fuertes lluvias en gran parte del país este sábado.

Será en los estados de Nayarit, Jalisco y Zacatecas, en los que se pronostican lluvias intensas puntuales, además de rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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Clima en CDMX y Edomex este sábado 20 de junio

De acuerdo con los mismos pronósticos de la Conagua, la Ciudad de México (CDMX) se verá afectada por lluvias puntuales muy fuertes de hasta 50 mm, las cuales podrían estar acompañadas de intensas descargas eléctricas y caída de granizo.

Por su parte en el Estado de México (Edomex), se señaló que se prevé un cielo muy nublado con pronósticos de lluvias muy intensas con posibles granizadas en el oeste y sureste, así como temperaturas máximas de 25°C.

#Pronóstico #Meteorológico para mañana, sábado, en el Estadio Monterrey y sus inmediaciones, durante el encuentro de las selecciones de Túnez y Japón ⬇️ pic.twitter.com/wAx955O45t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 20, 2026

Clima en Nuevo León y Jalisco este 20 de junio

En cuanto a los otros dos estados del país que son sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, la Conagua informó que se pronostican lluvias muy fuertes de hasta 75 mm, así como afectaciones por viento de componente sur con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la zona de Nuevo León.

Por su parte, en el estado de Jalisco también se tienen previstas lluvias puntuales intensas y posible actividad eléctrica, esto específicamente en la zona norte de la entidad. Además, se pronostican temperaturas máximas de 40°C.

¿En qué estados de México lloverá este 20 de junio?

Los estados de México en los que se tiene previstas lluvias este 20 de junio son:

Nayarit

Jalisco

Zacatecas

Sinaloa

Durango

Aguascalientes

San Luis Potosí

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

CDMX

Edomex

Morelos

Veracruz

Hidalgo

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