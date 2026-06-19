Combatirán plaga del gusano barrenador con tecnología nuclear

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunciaron un nuevo proyecto para frenar el resurgimiento del gusano barrenador en Centroamérica, México y Estados Unidos mediante el uso de tecnología nuclear.

El brote causa preocupación tras confirmarse a principios de este mes el primer caso en ganado en Estados Unidos después de más de 40 años de erradicación y la reaparición en Centroamérica y México.

La propagación de esta mosca parásita, cuyas larvas se alimentan del tejido vivo de mamíferos provocando infecciones potencialmente letales, amenaza gravemente al sector ganadero, las economías locales y la salud pública, advirtió la FAO.

Entre los efectos se encuentran pérdidas de animales, daños en cueros y una reducción en la producción de leche y carne.

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¿Cómo se aplica la tecnología nuclear contra el gusano barrenador?

El proyecto se basa en la técnica del insecto estéril (TIE), un método que consiste en esterilizar insectos mediante radiación, de modo que, al ser liberados al medio ambiente, se apareen con ejemplares silvestres sin llegar a reproducirse, consiguiendo reducir la población de forma progresiva, explicó la FAO en un comunicado.

Para una respuesta efectiva se estiman necesarios hasta 600 millones de insectos estériles por semana, mientras que la producción actual ronda los 100 millones en las instalaciones de la comisión EUA- Panamá (COPEG), en Panamá, única planta operativa dedicada a esta tarea.

A esta cifra se sumarían futuras ampliaciones en centros de México y Estados Unidos, concretamente en Metapa de Domínguez (México) y Mission (Texas, Estados Unidos), que podrían incrementar la capacidad en hasta 400 millones de moscas semanales en los próximos años.

El proyecto, con una duración prevista de cinco años y un presupuesto de 1 millón de dólares, busca reforzar la cría masiva, la esterilización y la liberación controlada de insectos, además de mejorar las herramientas de monitoreo y control.

El OIEA y la FAO también impulsaron el Proyecto de Investigación Coordinada (PIC), que reunirá a expertos de más de 20 países, incluidos países de Sudamérica donde la plaga es endémica.

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