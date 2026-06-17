El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), detalló que se prevén chubascos y lluvias en el norte, occidente, centro, sur y sureste del país. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes vientos, granizo e incremento de ríos, arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

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¿Cómo estará el clima hoy 17 de junio?

Los estados más azotados por las lluvias serán:

Nuevo León

Tamaulipas

Chiapas

Lluvias fuertes en:

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Le siguen estas entidades con lluvias fuertes:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Zacatecas

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Edomex

CDMX

Morelos

Tlaxcala

Oaxaca

Asimismo, esperamos chubascos en:

Baja California

Baja California Sur

Colima

Michoacán

Guerrero

Tabasco

Los estados menos afectados serán Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo también se prevén rachas de viento de entre 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca.

De igual forma, los estados con mayor oleaje serán las entidades ubicadas en la costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Máximas y mínimas temperaturas en México hoy 17 de junio

Esperamos temperaturas máximas superiores a los 45º C en Baja California, asimismo, se registrarán de 40 a 45º C en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, los estados que también reportarán altas temperaturas, son:

Baja California Sur

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Morelos

Nayarit

Jalisco

Colima

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Finalmente, los estados con temperaturas de 30 a 35 °C, serán Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

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