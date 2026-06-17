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¡Tláloc sigue enojado! Lluvias azotarán gran parte del país junto con temperaturas mayores a los 35º C

El SMN reveló que esta semana no nos libraremos de las lluvias y altas temperaturas en el norte, occidente, centro, sur y sureste del país; conoce los estados afectados.

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), detalló que se prevén chubascos y lluvias en el norte, occidente, centro, sur y sureste del país. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes vientos, granizo e incremento de ríos, arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

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¿Cómo estará el clima hoy 17 de junio?

Los estados más azotados por las lluvias serán:

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Chiapas
  • Lluvias fuertes en:
  • Sinaloa
  • Durango
  • San Luis Potosí
  • Puebla
  • Veracruz

Le siguen estas entidades con lluvias fuertes:

  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Edomex
  • CDMX
  • Morelos
  • Tlaxcala
  • Oaxaca

Asimismo, esperamos chubascos en:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Tabasco

Los estados menos afectados serán Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo también se prevén rachas de viento de entre 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca.

De igual forma, los estados con mayor oleaje serán las entidades ubicadas en la costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Máximas y mínimas temperaturas en México hoy 17 de junio

Esperamos temperaturas máximas superiores a los 45º C en Baja California, asimismo, se registrarán de 40 a 45º C en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, los estados que también reportarán altas temperaturas, son:

  • Baja California Sur
  • Durango
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Morelos
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Veracruz
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán

Finalmente, los estados con temperaturas de 30 a 35 °C, serán Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

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