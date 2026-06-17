El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), detalló que se prevén chubascos y lluvias en el norte, occidente, centro, sur y sureste del país. Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, fuertes vientos, granizo e incremento de ríos, arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.
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¿Cómo estará el clima hoy 17 de junio?
Los estados más azotados por las lluvias serán:
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Chiapas
- Lluvias fuertes en:
- Sinaloa
- Durango
- San Luis Potosí
- Puebla
- Veracruz
Le siguen estas entidades con lluvias fuertes:
- Sonora
- Chihuahua
- Coahuila
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Nayarit
- Jalisco
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Edomex
- CDMX
- Morelos
- Tlaxcala
- Oaxaca
Asimismo, esperamos chubascos en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Tabasco
Los estados menos afectados serán Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo también se prevén rachas de viento de entre 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca.
De igual forma, los estados con mayor oleaje serán las entidades ubicadas en la costa occidental de la península de Baja California, costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Máximas y mínimas temperaturas en México hoy 17 de junio
Esperamos temperaturas máximas superiores a los 45º C en Baja California, asimismo, se registrarán de 40 a 45º C en Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guerrero.
Asimismo, los estados que también reportarán altas temperaturas, son:
- Baja California Sur
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Morelos
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Oaxaca
- Chiapas
- Veracruz
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Finalmente, los estados con temperaturas de 30 a 35 °C, serán Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.
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