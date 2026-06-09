Una fiesta de XV años que se celebró en la comunidad de Puerto de Valle, en Salamanca, Guanajuato, terminó en intoxicaciones después de que se sirviera supuesto tequila adulterado. Además existe el reporte de personas fallecidas, pero esta información falta por confirmarse.

La fiesta se celebró el sábado 6 de junio, pero los invitados comenzaron manifestar síntomas de intoxicación como vómito y dolor de cabeza al día siguiente, por lo que acudieron a urgencias. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato 11 intoxicados se han atendido en el Hospital de la Gente de Salamanca.

En el Hospital de la Gente de Salamanca se han atendido 11 pacientes con probable intoxicación etílica.

Brindamos atención oportuna, con calidad, calidez y profesionalismo, priorizando su recuperación. #SomosLíderesEnSalud @LibiaDennise pic.twitter.com/8SKPeWT7Up — Dr. Gabriel Cortés Alcalá (@DrGabrielCortes) June 8, 2026

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¿Qué se sabe de la intoxicación en la fiesta de XV años de Guanajuato?

Según medios locales, las autoridades confirmaron 28 personas que habrían acudido a la fiesta con síntomas de intoxicación y dos más perdieron la vida. Las víctimas mortales eran hombres y uno de ellos sería el padre de la quinceañera.

Después de que presentaron síntomas, las víctimas fueron rápidamente trasladadas hospitales, pero tanto el padre de la quinceañera como el otro hombre perdieron la vida en el camino.

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