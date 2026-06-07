Así se vivió el gigantesco tornado en Coahuila

Un gigantesco tornado sorprendió a los habitantes del municipio de Acuña, Coahuila, el martes 26 de mayo y sembró pánico, debido a su capacidad destructiva. Poco a poco las imágenes han salido a la luz y rápidamente se han vuelto virales ya que en México no suelen ser muy comunes.

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Se trató de uno de los tornados más grandes en la entidad, pues desde hace 11 años no se reportaba uno tan fuerte. Los habitantes recordaron el fenómeno meteorológico que se presentó el 25 de mayo de 2015, el cual devastó la ciudad y dejó 14 víctimas aproximadamente, así como varios desaparecidos.

El alcalde de Acuña, Emilio Hoyos, resaltó la importancia de las herramientas de alerta temprana, así como de la puesta en marcha de mecanismos y protocolos para garantizar la seguridad de la población.

¿Cómo fue el tornado en Zaragoza?

Zaragoza fue otro de los municipios de Coahuila afectados por el tornado, inclusive comenzó antes en una de sus regiones.

¿Qué son los tornados?

El Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) define a los tornados como una columna de aire estrecha y de rotación violenta que se extiende desde una tormenta eléctrica hasta el suelo.

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