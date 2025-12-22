Quinceañera cambia fiesta por cirugía plástica y sufre daño cerebral en CDMX

Una cirugía plástica era el sueño de una quinceañera. Regina deseaba una rinoplastia mucho más que su fiesta de XV años; razón por la cual, su madre decidió cumplir el sueño de su hija y usar todo el dinero de la celebración en la operación que deseaba para arreglarse la nariz.

No obstante, el sueño de Regina terminó convertido en una tragedia, pues como consecuencia de una cirugía plástica mal practicada, la adolescente sufrió un severo daño cerebral. Te contamos los detalles de esta historia.

Congreso de Durango aprueba “Ley Nicole” que prohíbe cirugías estéticas a menores

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El regalo de cumpleaños de una quinceañera termina en tragedia

Regina iba a cumplir 15 años, por lo que hizo una petición especial a su madre. La joven le pidió a su mamá que no le hiciera fiesta de XV años, para que pudieran usar el ineo en una cirugía plástica . La adolescente quería hacerse un procedimiento estético en su nariz que le ayudara a mejorar su apariencia.

Anahí Ramos, madre de la joven, decidió contactar a un cirujano y vecino para que realizara dicho procedimiento, ya que contaba con diplomas. Sin embargo, tras la cirugía, la joven no despertó de la anestesia. Ante esta situación, la madre de la joven la llevó rápidamente a un hospital público, donde se le diagnosticó un accidente cerebrovascular que dejó a la adolescente con la mitad del cuerpo paralizado.

Autoridades de la CDMX realizan las investigaciones del caso

De inmediato, la madre de Regina interpuso una demanda en contra del médico. Por su parte, la Fiscalía capitalina informó que abrió una investigación por lesiones culposas y responsabilidad profesional, en contra de tres personas.

Al respecto, la familia de Regina señala que el caso de Nicole, la adolescente que murió en Durango, tras someterse a una mamoplastia y que derivó en la Ley Nicole , que prohíbe cirugías plásticas en menores de edad, debería de permear en el CDMX

¿Cuáles son los riesgos de una cirugía plástica?

De acuerdo con expertos de la UNAM, en México, los pacientes corren el riesgo de caer en manos de un charlatán. Diego Moreno Ibarra, titular de la Clínica de Cirugía de Mano del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), señala que como cualquier cirugía, los pacientes corren el riesgo de morir en una cirugía plástica, por lo cual es indispensable tomar todas las precauciones como son exámenes clínicos preoperatorios, entre otros.

Asimismo, es indispensable que el especialista tome en cuenta que no todos los procedimientos estéticos se pueden realizar a cualquier persona, debido a factores de riesgo como enfermedades o el estado físico del paciente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

