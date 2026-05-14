Los pronósticos del clima en México para este jueves 14 de mayo no son nada alentadores, pues de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un canal de baja presión en el sureste mexicano, provocará lluvias y chubascos intensos en la zona antes señalada, así como tormentas importantes en Chiapas y la Península de Yucatán.

A través de su informe diario emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua señaló que en simultáneo una divergencia en altura en combinación con el ingreso de humedad, provocará lluvias fuertes sobre los estados del centro y sur de la República Mexicana.

Pese a ello, se dejó en claro que la onda de calor continuará afectando a estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoaçan, así como en Guerrero, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Chiapas.

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Pronósticos del clima en CDMX y Edomex para este 14 de mayo

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, para este jueves 14 de mayo se prevé que la Ciudad de México (CDMX) sea cubierta por un cielo medio nublado a nublado durante la mañana y tarde. Pese a ello, se pronostican lluvias aisladas y una temperatura máxima de 26°C.

Por su parte, en el Estado de México (Edomex) se prevén chubascos de entre 5 a 25 mm, así como un ambiente cálido con probabilidades de lluvias en varios de los municipios de la entidad mexiquense este 14 de mayo.

Pronósticos del clima en Nuevo León

En cuanto al estado de Nuevo León, la Conagua mencionó que se prevén lluvias aisladas durante la tarde de este jueves, así como rachas de viento de entre 10 y 20 kilómetros por hora, lo cual podría dejar afectaciones en varios municipios.

Pronósticos de lluvia en el resto del país este 14 de mayo

En cuanto al resto de la República Mexicana, se informó que las lluvias se harán presentes de la siguiente manera:

Lluvias muy fuertes: Chiapas

Lluvias puntuales fuertes: Jalisco, Colima, Michoacán, Edomex, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Tabasco

Chubascos: Colima, CDMX, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Lluvias aisladas: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo

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