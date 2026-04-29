Este miércoles 29 de abril, la Ciudad de México (CDMX) y el Valle de México, en general, seguirán enfrentando una intensa ola de calor que se mantendrá activa hasta el próximo jueves 30 con temperaturas máximas que oscilan entre los 29 y 32º.

De acuerdo al pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la capital del país el ambiente se mantendrá caluroso y cielo nublado; sin embargo, esta combinación provocará alta radiación ultravioleta.

⚠️ #AVISOESPECIAL por onda de calor en la Ciudad de México.



Desde el 25 de abril inició una #OndaDeCalor que durará hasta el jueves 30 de abril, con temperaturas diarias máximas de 29 a 32 °C.



Durante este periodo se espera cielo parcialmente nublado, elevado índice de… pic.twitter.com/ecsc4PrvoE — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 28, 2026

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La ola de calor afecta a gran parte del país

El pronóstico no es sólo para el centro del país, sino que afectará a la mayor parte de los estados donde más de 20 enfrentarán temperaturas superiores a los 35º, incluso, algunos otros podrán llegar a 45º, especialmente en regiones del norte y occidente.

Las entidades con mayor riesgo de temperaturas altas son:

Jalisco

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Las lluvias comienzan a adueñarse de México

Pese al ambiente cálido que se vive esta primavera, un sistema frontal en el norte del territorio mexicano generará lluvias fuertes con descargas eléctricas, incluso se habla de granizo, en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Además, este clima estará acompañado de fuertes rachas de viento, así como la posible formación de torbellinos.

Recomendaciones ante la ola de calor

Ante las altas temperaturas que se viven en el país, las autoridades recomiendan a la población evitar la exposición prolongada al sol, especialmente de 11:00 a 16:00 horas, debido a que es el momento donde la radiación UV alcanza sus niveles más altos.

Otras recomendaciones son:

Mantenerse hidratado

Utilizar protector solar

Vestir ropa ligera de colores claros

Utilizar sombres o gorras , así como lentes de sol

, así como Permanecer en espacios frescos y ventilados

Evitar alimentos que estén expuestos al aire libre

Al inicio de mayo, estas condiciones pueden cambiar, por lo que se recomienda cuidarse para evitar golpes de calor.

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