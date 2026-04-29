La autopista del Sol es la vía principal que conecta la Ciudad de México (CDMX) con el puerto de Acapulco. Dicha vía de comunicación cubre aproximadamente 280 kilómetros y atraviesa los estados de Morelos y Guerrero, por lo que durante el megapuente (que abarca desde el viernes 1 hasta el martes 5 de mayo), miles de vacacionistas la usarán.

Otis impactó las costas de Guerrero como un huracán de categoría 5 en octubre de 2023, arrasando con hoteles y diversos negocios; desde entonces la población y las autoridades han trabajado intensamente para lograr la completa recuperación del turismo.

Te decimos qué hoteles ya se encuentran abiertos, así como el estado de la carretera federal 95D.

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Puente de mayo 2026: Tránsito en la autopista del Sol

Para conocer el estado de la circulación en tiempo real de esta importante vía de comunicación, es recomendable verificar la página oficial y redes sociales de Caminos y Puentes Federales (Capufe), ya que muchas veces hay reducción de carriles por mantenimiento o tránsito intermitete debido a percances. Asimismo puedes revisar Guardia Nacional Carreteras.

Actualmente más de 280 hoteles operan en Acapulco con habitaciones remodeladas, logrando una recuperación al 90%.

Zona Diamante : Palacio Mundo Imperial (All Inclusive), Camino Real Acapulco Diamante, Pier Mundo Imperial (con más de 200 habitaciones), Vidanta (The Grand Mayan).

: Palacio Mundo Imperial (All Inclusive), Camino Real Acapulco Diamante, Pier Mundo Imperial (con más de 200 habitaciones), Vidanta (The Grand Mayan). Zona Dorada (Costera): Fiesta Americana Acapulco Villas, Krystal Beach Acapulco, Emporio Acapulco (renovado y escenario histórico), Las Torres Gemelas, Amares Acapulco (144 habitaciones), Ritz Acapulco.

Precios autopista del Sol 2026

Si para tu puente vacacional viajas de la capital a Acapulco deberás pasar cinco casetas Capufe. Los precios son los siguientes:

Caseta Tlalpan - $156 pesos por auto.

Caseta Alpuyeca - $100 pesos por auto.

Caseta Paso Morelos - $209 pesos por auto.

Caseta Palo Blanco - $190 pesos por auto.

Caseta La Venta - $171 pesos por auto.

Los costos para motos 2026:

Caseta Tlalpan - $78 pesos por moto.

Caseta Alpuyeca - $50 pesos por moto.

Caseta Paso Morelos - $104 pesos por moto.

Caseta Palo Blanco - $95 pesos por moto.

Caseta La Venta - $85 pesos por moto.

Recuerda manejar con precaución, respetar señalizaciones y tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes.

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