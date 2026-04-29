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/México/Nota

Estado de la autopista del Sol por megapuente; ¿hay congestionamiento vehicular?

“¿Qué hoteles ya están completamente abiertos?” y cómo está la autopista del Sol son las preguntas más consultadas por los usuarios, ante la salida masiva de personas por el puente del 1 de mayo.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

La autopista del Sol es la vía principal que conecta la Ciudad de México (CDMX) con el puerto de Acapulco. Dicha vía de comunicación cubre aproximadamente 280 kilómetros y atraviesa los estados de Morelos y Guerrero, por lo que durante el megapuente (que abarca desde el viernes 1 hasta el martes 5 de mayo), miles de vacacionistas la usarán.

Otis impactó las costas de Guerrero como un huracán de categoría 5 en octubre de 2023, arrasando con hoteles y diversos negocios; desde entonces la población y las autoridades han trabajado intensamente para lograr la completa recuperación del turismo.

Te decimos qué hoteles ya se encuentran abiertos, así como el estado de la carretera federal 95D.

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Puente de mayo 2026: Tránsito en la autopista del Sol

Para conocer el estado de la circulación en tiempo real de esta importante vía de comunicación, es recomendable verificar la página oficial y redes sociales de Caminos y Puentes Federales (Capufe), ya que muchas veces hay reducción de carriles por mantenimiento o tránsito intermitete debido a percances. Asimismo puedes revisar Guardia Nacional Carreteras.

Actualmente más de 280 hoteles operan en Acapulco con habitaciones remodeladas, logrando una recuperación al 90%.

  • Zona Diamante: Palacio Mundo Imperial (All Inclusive), Camino Real Acapulco Diamante, Pier Mundo Imperial (con más de 200 habitaciones), Vidanta (The Grand Mayan).
  • Zona Dorada (Costera): Fiesta Americana Acapulco Villas, Krystal Beach Acapulco, Emporio Acapulco (renovado y escenario histórico), Las Torres Gemelas, Amares Acapulco (144 habitaciones), Ritz Acapulco.

Precios autopista del Sol 2026

Si para tu puente vacacional viajas de la capital a Acapulco deberás pasar cinco casetas Capufe. Los precios son los siguientes:

  • Caseta Tlalpan - $156 pesos por auto.
  • Caseta Alpuyeca - $100 pesos por auto.
  • Caseta Paso Morelos - $209 pesos por auto.
  • Caseta Palo Blanco - $190 pesos por auto.
  • Caseta La Venta - $171 pesos por auto.

Los costos para motos 2026:

  • Caseta Tlalpan - $78 pesos por moto.
  • Caseta Alpuyeca - $50 pesos por moto.
  • Caseta Paso Morelos - $104 pesos por moto.
  • Caseta Palo Blanco - $95 pesos por moto.
  • Caseta La Venta - $85 pesos por moto.

Recuerda manejar con precaución, respetar señalizaciones y tomar todas las medidas necesarias para evitar accidentes.

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