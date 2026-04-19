El Comité Pro-Mejoramiento del Agro-Guanajuatense pidió a las autoridades respetar los acuerdos alcanzados; ya no realizarán bloqueos en Guanajuato este 20 de abril.

El Comité Pro-Mejoramiento del Agro-Guanajuatense pidió a las autoridades respetar los acuerdos alcanzados; ya no realizarán bloqueos en Guanajuato este 20 de abril. | Newsweek Guanajuato | Facebook

El Comité Pro-Mejoramiento del Agro-Guanajuatense anunció la suspensión de los bloqueos en autopistas y carreteras que se realizarían el lunes 20 de abril, los cuales prometían paralizar la circulación y afectar gravemente a los conductores.

A través de redes sociales, grupos de campesinos hicieron un llamado a participar en el mega bloqueo de Guanajuato en protesta por mejoras de las condiciones del sector agropecuario, sin embargo, dos días después, el Comité Pro-Mejoramiento anunció que la convocatoria se suspendía.

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¿Por qué se suspendieron los bloqueos de campesinos?

La organización anunció la cancelación de las movilizaciones tras alcanzar acuerdos con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Gobernación, así como la Presidencia de la República.

Destacó que aunque no existe certidumbre de que los compromisos de las autoridades se cumplan en su totalidad y en los plazos establecidos, los campesinos se mantendrán atentos y en comunicación permanente para reconocer avances o exigir de manera firme, pacífica y en el marco de la ley.

Campesinos piden a autoridades que respeten su palabra

Tras la suspensión del mega bloqueo en Guanajuato, los campesinos hicieron un llamado a las autoridades federales y a las instancias que participaron en el acuerdo, a honrar su palabra para poder mejorar las condiciones del sector agropecuario, sin intereses partidistas ni de ningún otro tipo.