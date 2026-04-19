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Clima hoy 19 de abril: Frente frío 45 genera lluvias intensas y descenso de temperaturas en México

Asimismo canales de baja presión generarán lluvias en el occidente, mientras que una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en algunos estados.

Archivo TV Azteca.

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3 minutos lectura
Escrito por: Majo Santillán González

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico para el clima de hoy domingo 19 de abril, el frente frío 45 avanzará sobre el noreste y el Golfo de México, provocando lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, además de precipitaciones en gran parte del centro y sureste.

La masa de aire polar asociada generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; y de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

En paralelo, canales de baja presión generarán lluvias en el occidente, mientras que una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en estados del Pacífico como Jalisco, Michoacán y Guerrero.

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¿En qué estado habrá lluvia hoy?

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (noreste), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este y sureste), Durango (este), Zacatecas (norte), Nuevo León, San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Tlaxcala (norte y este), Jalisco (centro y este), Michoacán (oeste), Guerrero (centro, sur y este), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este y sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima y Tabasco.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ola de calor abril 2026: Altas temperaturas en México

  • Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Guerrero (noroeste).
  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Aguascalientes (oeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Quintana Roo.

Frío para la madrugada del lunes 20 de abril 2026

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

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