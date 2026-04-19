El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico para el clima de hoy domingo 19 de abril, el frente frío 45 avanzará sobre el noreste y el Golfo de México, provocando lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca, además de precipitaciones en gran parte del centro y sureste.

La masa de aire polar asociada generará descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México, además de viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas, Veracruz e istmo y golfo de Tehuantepec; y de 30 a 50 km/h en Tabasco, Campeche y Yucatán.

En paralelo, canales de baja presión generarán lluvias en el occidente, mientras que una circulación anticiclónica mantendrá la onda de calor en estados del Pacífico como Jalisco, Michoacán y Guerrero.

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¿En qué estado habrá lluvia hoy?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (noreste), Hidalgo (norte), Oaxaca (norte), Puebla (norte) y Veracruz (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este y sureste), Durango (este), Zacatecas (norte), Nuevo León, San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte), Tlaxcala (norte y este), Jalisco (centro y este), Michoacán (oeste), Guerrero (centro, sur y este), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (este y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima y Tabasco.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ola de calor abril 2026: Altas temperaturas en México

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua (suroeste), Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (sur), Aguascalientes (oeste), Estado de México (suroeste), Veracruz (sur) y Quintana Roo.

Frío para la madrugada del lunes 20 de abril 2026

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Puebla y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

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