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Lanzan vacante como mecánico con sueldo de 20 mil pesos, requisitos para aplicar al trabajo

Una importante empresa esta buscando un especialista en mecánica de maquinaria pesada, si estás interesado te decimos cómo puedes aplicar.

Vacante como mecánico especialista en maquinaria pesada | Getty Images/Getty Images

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si estás pensando en cambiar de trabajo y eres especialista en mecánica de maquinaria pesada, esta es tu oportunidad, pues la empresa Grupo Industrial Constructor Sarzo lanzó una vacante con un sueldo atractivo y prestaciones, aquí te decimos cómo puedes aplicar.

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Vacante como especialista en mecánica de maquinaria pesada

La vacante es para dar mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria pesada que esta en renta, tractores y retroexcavadora.

El responsable deberá realizar el diagnóstico, reparación y mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria como son tractores, retroexcavadora, vibrocompactador y motoniveladora. Es indispensable que tenga conocimiento sobre sistemas hidráulicos, bombas y motores hidráulico.

El sueldo es de entre 18 mil y 20 mil pesos mensuales con un horario de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas y sábado de 08:00 a 13:00 horas. Se ofrecen prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado.

Requisitos y cómo aplicar

Para los que estén interesados en aplicar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Contar con secundaria técnica
  • Experiencia de más de 5 años en mecánica de maquinaria pesada

En habilidades y competencias es necesaria la proactividad, motivación, trabajo en equipo, autonomía y orientación a resultados.

El proceso de reclutamiento es de dos semanas y estará vigente hasta el 4 de junio, para aplicar solo deberás ingresar al Portal del Empleo y seleccionar la opción de “Postular”. Te pedirán algunos datos y te irán proporcionando la información necesaria para la postulación.

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