Si estás pensando en cambiar de trabajo y eres especialista en mecánica de maquinaria pesada, esta es tu oportunidad, pues la empresa Grupo Industrial Constructor Sarzo lanzó una vacante con un sueldo atractivo y prestaciones, aquí te decimos cómo puedes aplicar.

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Vacante como especialista en mecánica de maquinaria pesada

La vacante es para dar mantenimiento correctivo y preventivo de maquinaria pesada que esta en renta, tractores y retroexcavadora.

El responsable deberá realizar el diagnóstico, reparación y mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria como son tractores, retroexcavadora, vibrocompactador y motoniveladora. Es indispensable que tenga conocimiento sobre sistemas hidráulicos, bombas y motores hidráulico.

El sueldo es de entre 18 mil y 20 mil pesos mensuales con un horario de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas y sábado de 08:00 a 13:00 horas. Se ofrecen prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado.

Requisitos y cómo aplicar

Para los que estén interesados en aplicar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con secundaria técnica

Experiencia de más de 5 años en mecánica de maquinaria pesada

En habilidades y competencias es necesaria la proactividad, motivación, trabajo en equipo, autonomía y orientación a resultados.

El proceso de reclutamiento es de dos semanas y estará vigente hasta el 4 de junio, para aplicar solo deberás ingresar al Portal del Empleo y seleccionar la opción de “Postular”. Te pedirán algunos datos y te irán proporcionando la información necesaria para la postulación.

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