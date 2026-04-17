Todos los días Ovial informa sobre los accidentes que ocurren en la CDMX y Caminos y Puentes Federales (Capufe) reporta los cierres en carreteras y aquí te compartimos la lista de calles y autopistas que tienen cortes a la circulación hoy viernes 17 de abril.
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Choques en CDMX hoy
Desde muy temprano se registraron incidentes en:
Calzada de Tlalpan hacia el sur a la altura de Metro Nativitas, como alternativa vial se recomienda Plutarco Elías Calles y Cumbres de Maltrata.
También hubo un choque en Calzada de Tlalpan a la altura de Calzada Santa Cruz hacia el Sur.
En Circuito Interior Río Consulado a la altura de Debussy hacia el Oriente.
Hubo un percance automovilístico en Paseo de la Reforma a la altura de Eje 1 Norte.
En Eje Central Lázaro Cárdenas y Degollado, colonia Guerrero en alcaldía Cuauhtémoc por volcadura.
En Avenida Tláhuac a la altura de calle Gitana en la colonia Nopalera se registró un incendio.
Cortes a la circulación en carreteras
Mientras que en las siguientes autopistas de México hay tránsito lento por accidentes:
- Autopista México- Puebla en el kilómetro 107 con dirección a Puebla hay reducción de carriles.
- Autopista Cuernavaca - Acapulco, en el kilómetro 200, dirección Cuernavaca.
- Autopista Gómez Palacio - Corralitos, en el kilómetro 106, dirección Gómez Palacio.
- Autopista La Tinaja - Isla, en el kilómetro 108, dirección Isla.
- Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, en el kilómetro 129 hay cierres en ambos sentidos.
- Autopista Guaymas - Hermosillo, en el kilómetro 145, dirección Hermosillo.
- Autopista México-Querétaro en el kilómetro 62 con dirección a CDMMX.
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