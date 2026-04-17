Servicios de emergencia atienden accidente en calles de CDMX

Servicios de emergencia atienden accidente en calles de CDMX | Jesús Arias

Todos los días Ovial informa sobre los accidentes que ocurren en la CDMX y Caminos y Puentes Federales (Capufe) reporta los cierres en carreteras y aquí te compartimos la lista de calles y autopistas que tienen cortes a la circulación hoy viernes 17 de abril.

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Choques en CDMX hoy

Desde muy temprano se registraron incidentes en:

Calzada de Tlalpan hacia el sur a la altura de Metro Nativitas, como alternativa vial se recomienda Plutarco Elías Calles y Cumbres de Maltrata.

#PrecauciónVial movilización de servicios de emergencia por choque en Calz. de Tlalpan hacia el Sur a la altura de Metro Nativitas. pic.twitter.com/hGcv3uh8PH — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 17, 2026

También hubo un choque en Calzada de Tlalpan a la altura de Calzada Santa Cruz hacia el Sur.

En Circuito Interior Río Consulado a la altura de Debussy hacia el Oriente.

Hubo un percance automovilístico en Paseo de la Reforma a la altura de Eje 1 Norte.

En Eje Central Lázaro Cárdenas y Degollado, colonia Guerrero en alcaldía Cuauhtémoc por volcadura.

En Avenida Tláhuac a la altura de calle Gitana en la colonia Nopalera se registró un incendio.

Cortes a la circulación en carreteras

Mientras que en las siguientes autopistas de México hay tránsito lento por accidentes:

Autopista México- Puebla en el kilómetro 107 con dirección a Puebla hay reducción de carriles.

Autopista Cuernavaca - Acapulco, en el kilómetro 200, dirección Cuernavaca.

Autopista Gómez Palacio - Corralitos, en el kilómetro 106, dirección Gómez Palacio.

Autopista La Tinaja - Isla, en el kilómetro 108, dirección Isla.

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, en el kilómetro 129 hay cierres en ambos sentidos.

Autopista Guaymas - Hermosillo, en el kilómetro 145, dirección Hermosillo.

Autopista México-Querétaro en el kilómetro 62 con dirección a CDMMX.

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