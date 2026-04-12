Autobús de pasajeros se queda sin frenos en Valle de Bravo; hay lesionados y viviendas destruidas

Un autobús de pasajeros se quedó sin frenos este domingo 12 de abril en su descenso en la zona del Barrio de Guadalupe, Valle de Bravo, Estado de México (Edomex) y arrasó contra al menos siete vehículos, para después impactarse contra tres viviendas. De acuerdo con los primeros reportes, hay al menos cinco personas lesionadas.

El accidente se registró poco después de las 9:00 horas de la mañana, a la altura de la salida del ramal Valle de Bravo, cerca de la autopista Valle de Bravo-Toluca, en la pendiente del Barrio de Guadalupe.

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Autobús arrasa con autos en la pendiente

Justo cuando el autobús iba de bajada presentó una falla en los frenos, por lo que arrasó a su paso automóviles particulares y taxis y después se impactó contra tres viviendas, dos de las cuales quedaron muy destruidas.

El Ayuntamiento de Valle de Bravo informó que en el lugar ya se encuentran elementos de Protección Civil y la Policía Estatal, para atender la situación. La circulación permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido al fuerte accidente.