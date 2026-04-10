Accidentes hoy 10 de abril en CDMX y carreteras de México

Para que salgas de casa y evites contratiempos en adn Noticias te decimos dónde hay accidentes en CDMX y en algunas carreteras de México para que busques alternativas o cambies tu ruta y evites contratiempos.

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Accidentes en CDMX hoy

Según información de Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX esta mañana se reportan accidentes en:

Hay servicios de emergencia en Calzada Ignacio Zaragoza al Oriente a la altura de José María Patoni, colonia Juan Escutia en la alcaldía Iztapalapa.

También hay afectaciones hacia Avenida Leyes de Reforma al Poniente a la altura de 15 de junio de 1861, colonia Leyes de Reforma tercera sección en la alcaldía Iztapalapa.

Hay un vehículo descompuesto en Anillo Periférico a la altura del Calzada de Tlalpan.

Además, hay un vehículo descompuesto en Calzada Ignacio Zaragoza y Calle 4.

En Avenida Miguel Ángel de Quevedo a la altura de Avenida Universidad en la alcaldía Coyoacán hay movilización de servicios de emergencia.

Carreteras con cierres por accidentes

Según el reporte de la Guardia Nacional estas son las carreteras con afectaciones:



Autopista Puente de Ixtla - Iguala, km 13.

Autopista México-Querétaro en el kilómetro 36 con dirección a CDMX.

Autopista Córdoba - Veracruz en el kilómetro 18, dirección Córdoba.

Autopista Cuernavaca - Acapulco, en el kilómetro 96, dirección Cuernavaca.

Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, en el kilómetro 21, dirección Cosoleacaque.

Libramiento Ciudad Valles - Tamuín, en el kilómetro 118, dirección Tamuín.

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