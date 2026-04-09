El mejor y más resistente papel higiénico, según Profeco

Uno de los productos que siempre se incluye en la lista de compras es el papel higiénico, un elemento primordial para la limpieza y que muchas veces genera dudas: ¿Cuál es más resistente? ¿Es mejor barato o caro? Para ayudarte y facilitar el proceso de elección, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó diversas marcas y las comparó, con los resultados podrás hacer la mejor compra y asegurarte que no tiraste tu dinero a la basura.

El estudio de calidad del papel higiénico fue publicado en la Revista del Consumidor del 2025. De acuerdo con la dependencia se tomó en cuenta los acabados, las presentaciones de hoja doble, triple o cuádruple, las dimensiones de las hojas, así como la longitud de los rollos de papel higiénico, la resistencia de la línea de corte, resistencia de la rotura de hojas y la rapidez de desintegración.

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¿Qué papel higiénico es mejor, según Profeco?

Se analizaron 44 modelos de papel higiénico de 21 marcas disponibles en supermercados y tiendas del país.

Resistencia en seco y húmedo

Capacidad de absorción y retención de líquidos

Suavidad al tacto

Número real de hojas por rollo

Peso neto y veracidad del contenido

Capacidad de desintegrarse rápidamente en agua

Información clara y veraz en el empaque

De acuerdo con la Profeco, se destacó a 10 marcas mejor evaluadas de las presentaciones de hoja doble, triple o cuádruple.



Dreamy Aroma Floral: Disponible en presentaciones de 4 rollos.

Elite Dúo: Viene en presentación de 12 rollos por empaque, y cuenta con 350 hojas por rollo.

Great Value: En su presentación de cuatro, esta marca se distingue por su resistencia y absorción.

Kleenex Zen Zone: Se vende en paquetes de hasta 9 rollos.

Kleenex Cotonelle Eco: Sus paquetes son de ocho y cada rollo cuenta con 360 hojas.

Kleenex Cotonelle Soft: Se posiciona como una opción premium para quienes valoran la suavidad y la calidad en el papel higiénico.

Member’s Mark Ultra strong: Es uno de los mejores en su presentación de 40 por empaque.

Pétalo: El producto es reconocido por su durabilidad.

Premier Higienol Rendiplus: Este producto cuenta con 300 hojas por rollo.

Regio Eco Max Maxi Rendidor: Este papel higiénico se destaca por su rendimiento por rollo.

En este enlace puedes consultar el estudio completo, asimismo se incluyen consejos para elegirlo.

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