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Autopistas y carreteras colapsadas por bloqueos hoy 9 de abril

Por cuarto día consecutivo se reportan bloqueos de manifestantes en carreteras; estos son los cierres parciales y totales.

Bloqueos por accidentes y manifestantes hoy 9 de abril en carreteras y autopistas
CAPUFE y Guardia Nacional alertan de accidentes y bloqueos de manifestantes en las carretera y autopistas del país.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Todos los días, miles de conductores y pasajeros usan las carreteras y autopistas para llegar a sus destinos, sin embargo, bloqueos, accidentes y obras de mantenimiento afectan la circulación, por lo que CAPUFE y la Guardia Nacional alertan sobre los cierres parciales y totales que hay para que tomen precauciones. Estos son los avisos de hoy 9 de abril.

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¿En dónde hay bloqueos hoy?

Manifestantes en carretera Tihuatlán Alazán-Canoas

Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones por cierre a la circulación por presencia de personas, cerca del kilómetro 058+000, de la carretera Tihuatlán Alazán-Canoas.

Manifestantes en carretera Tuxpan-Tampico

Un grupo de personas bloquea la circulación cerca del kilómetro 048+300 de la carretera Tuxpan-Tampico, Veracruz. Los automovilistas pueden usar como alternativa la carretera interestatal San Sebastián-Naranjos.

Autopista La Tinaja-Isla

Hay cierre de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 84, dirección La Tinaja por un accidente entre tractocamiones.

Autopista México-Querétaro

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) alerta a los conductores sobre carga vehicular sobre la autopista México-Querétaro, del kilómetro 33 al 38 en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

Autopistas Las Choapas-Ocozocoautla

Se registra cierre a la circulación en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, a la altura del kilómetro 170, en ambos sentidos por atención de un accidente entre tractocamiones. Por el choque, la plaza de cobro Ocozocoautla permanecerá cerrada en dirección Las Choapas.

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