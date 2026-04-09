Autopistas y carreteras colapsadas por bloqueos hoy 9 de abril

Todos los días, miles de conductores y pasajeros usan las carreteras y autopistas para llegar a sus destinos, sin embargo, bloqueos, accidentes y obras de mantenimiento afectan la circulación, por lo que CAPUFE y la Guardia Nacional alertan sobre los cierres parciales y totales que hay para que tomen precauciones. Estos son los avisos de hoy 9 de abril.

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¿En dónde hay bloqueos hoy?

Manifestantes en carretera Tihuatlán Alazán-Canoas

Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones por cierre a la circulación por presencia de personas, cerca del kilómetro 058+000, de la carretera Tihuatlán Alazán-Canoas.

En #Veracruz continúa cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del km 058+000, de la carretera Tihuatlán Alazan - Canoas.

Se proporciona vialidad por la autopista Tuxpan - Tampico y la carretera Interestatal San Sebastián-Naranjos. pic.twitter.com/xtYF787JLv — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 9, 2026

Manifestantes en carretera Tuxpan-Tampico

Un grupo de personas bloquea la circulación cerca del kilómetro 048+300 de la carretera Tuxpan-Tampico, Veracruz. Los automovilistas pueden usar como alternativa la carretera interestatal San Sebastián-Naranjos.

En #Veracruz continúa cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del km 048+300, de la carretera Tuxpan- Tampico.

Se proporciona vialidad por la Carretera interestatal San Sebastián-Naranjos. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/vhreZBiZry — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 9, 2026

Autopista La Tinaja-Isla

Hay cierre de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 84, dirección La Tinaja por un accidente entre tractocamiones.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista La Tinaja - Isla, km 84, dirección La Tinaja. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) April 9, 2026

Autopista México-Querétaro

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) alerta a los conductores sobre carga vehicular sobre la autopista México-Querétaro, del kilómetro 33 al 38 en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️ #AutMéxicoQuerétaro, del km 33 al 38, dirección CDMX. Continúa carga vehicular por labores de mantenimiento fuera de la jurisdicción a cargo de CAPUFE.

Para más información de carretera libre, llama al 088 de @GN_Carreteras. Toma tus precauciones. — CAPUFE (@CAPUFE) April 9, 2026

Autopistas Las Choapas-Ocozocoautla

Se registra cierre a la circulación en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, a la altura del kilómetro 170, en ambos sentidos por atención de un accidente entre tractocamiones. Por el choque, la plaza de cobro Ocozocoautla permanecerá cerrada en dirección Las Choapas.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 170. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (choque de frente entre tracto camiones).



🔘 Por seguridad de las personas usuarias, la Plaza de Cobro Ocozocoautla permanecerá cerrada… — CAPUFE (@CAPUFE) April 9, 2026

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