Autopistas y carreteras colapsadas por bloqueos hoy 9 de abril
Por cuarto día consecutivo se reportan bloqueos de manifestantes en carreteras; estos son los cierres parciales y totales.
Todos los días, miles de conductores y pasajeros usan las carreteras y autopistas para llegar a sus destinos, sin embargo, bloqueos, accidentes y obras de mantenimiento afectan la circulación, por lo que CAPUFE y la Guardia Nacional alertan sobre los cierres parciales y totales que hay para que tomen precauciones. Estos son los avisos de hoy 9 de abril.
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¿En dónde hay bloqueos hoy?
Manifestantes en carretera Tihuatlán Alazán-Canoas
Guardia Nacional pide a los conductores tomar precauciones por cierre a la circulación por presencia de personas, cerca del kilómetro 058+000, de la carretera Tihuatlán Alazán-Canoas.
En #Veracruz continúa cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del km 058+000, de la carretera Tihuatlán Alazan - Canoas.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 9, 2026
Se proporciona vialidad por la autopista Tuxpan - Tampico y la carretera Interestatal San Sebastián-Naranjos. pic.twitter.com/xtYF787JLv
Manifestantes en carretera Tuxpan-Tampico
Un grupo de personas bloquea la circulación cerca del kilómetro 048+300 de la carretera Tuxpan-Tampico, Veracruz. Los automovilistas pueden usar como alternativa la carretera interestatal San Sebastián-Naranjos.
En #Veracruz continúa cierre total de circulación por presencia de personas, cerca del km 048+300, de la carretera Tuxpan- Tampico.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 9, 2026
Se proporciona vialidad por la Carretera interestatal San Sebastián-Naranjos. Atienda indicación Vial. pic.twitter.com/vhreZBiZry
Autopista La Tinaja-Isla
Hay cierre de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, a la altura del kilómetro 84, dirección La Tinaja por un accidente entre tractocamiones.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) April 9, 2026
Autopista La Tinaja - Isla, km 84, dirección La Tinaja. Cierre a la circulación por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣.
Autopista México-Querétaro
Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) alerta a los conductores sobre carga vehicular sobre la autopista México-Querétaro, del kilómetro 33 al 38 en dirección a la Ciudad de México (CDMX).
⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️ #AutMéxicoQuerétaro, del km 33 al 38, dirección CDMX. Continúa carga vehicular por labores de mantenimiento fuera de la jurisdicción a cargo de CAPUFE.— CAPUFE (@CAPUFE) April 9, 2026
Para más información de carretera libre, llama al 088 de @GN_Carreteras. Toma tus precauciones.
Autopistas Las Choapas-Ocozocoautla
Se registra cierre a la circulación en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, a la altura del kilómetro 170, en ambos sentidos por atención de un accidente entre tractocamiones. Por el choque, la plaza de cobro Ocozocoautla permanecerá cerrada en dirección Las Choapas.
🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴— CAPUFE (@CAPUFE) April 9, 2026
Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 170. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (choque de frente entre tracto camiones).
🔘 Por seguridad de las personas usuarias, la Plaza de Cobro Ocozocoautla permanecerá cerrada…
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