Alerta Amber hoy: Lista de menores desaparecidos y localizados este 8 de abril del 2026

Las desapariciones en México no distinguen entre menores o mayores de edad; sin embargo, el país cuenta la Alerta Amber, un mecanismo de difusión para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

El objetivo principal es involucrar a la sociedad para aumentar las probabilidades de localización de vida; es por eso que te presentamos las fichas de búsqueda activas hoy miércoles 8 de abril, por si reconoces a alguna persona o característica, puedas ayudar para que los menores vuelvan a casa.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/PXAhFXgMo2 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 8, 2026

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Alerta Amber: Fichas de búsqueda activas hoy 8 de abril

Kimberly Janeth Plascencia de 16 años de edad, fue vista por última vez el 1 de marzo de 2026 en Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex)

de 16 años de edad, fue vista por última vez el 1 de marzo de 2026 en Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex) Mateo Enrique Mendoza Orozco de 17 años de edad, fue visto por última vez el 30 de marzo de 2026 en Mazatlán, Sinaloa, pero es originario de Torreón, Coahuila

de 17 años de edad, fue visto por última vez el 30 de marzo de 2026 en Mazatlán, Sinaloa, pero es originario de Torreón, Coahuila Airany Guadalupe Flores Anaya de 17 años de edad, fue vista por última vez el 23 de marzo de 2026 en Guasave, Sinaloa

de 17 años de edad, fue vista por última vez el 23 de marzo de 2026 en Guasave, Sinaloa Fátima Cabrera Velázquez de 17 años de edad, fue vista por última vez el 30 de marzo de 2026 en Tultitlán, Edomex

de 17 años de edad, fue vista por última vez el 30 de marzo de 2026 en Tultitlán, Edomex Sofía Bautista Valencia de 5 años de edad, fue vista por última vez el 27 de marzo 2026 en Valle de Chalco, Edomex

de 5 años de edad, fue vista por última vez el 27 de marzo 2026 en Valle de Chalco, Edomex Kathya Yurem Rivera Rodríguez de 13 años de edad, fue vista por última vez el 31 de marzo de 2026 en Tasquillo, Hidalgo

de 13 años de edad, fue vista por última vez el 31 de marzo de 2026 en Tasquillo, Hidalgo Sheyla Jocabeth San Juan Ponte de 15 años de edad, fue vista por última vez el 7 de abril de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

de 15 años de edad, fue vista por última vez el 7 de abril de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX Jesús Ángel Reyes Pereida de 14 años de edad, fue visto por última vez el 29 de marzo en San Luis Río Colorado, Sonora

de 14 años de edad, fue visto por última vez el 29 de marzo en San Luis Río Colorado, Sonora Emma Becerril Gonzaga Rodríguez

Ariadne Michelle Ríos Guerrero de 8 años de edad, fue vista por última vez el 24 de noviembre de 2018 en Cuernavaca, Morelos, en compañía de Gerson Israel Rios Corona

de 8 años de edad, fue vista por última vez el 24 de noviembre de 2018 en Cuernavaca, Morelos, en compañía de Gerson Israel Rios Corona Matías Ríos Guerrero de 10 años de edad, fue visto por última vez el 24 de noviembre de 2018 en Cuernavaca, Morelos, en compañía de Gerson Israel Rios Corona

“Me niego a encontrar pedazos de ella": Colectivos vuelven al Ajusco en busca de sus seres queridos

Niños y jóvenes localizados hoy miércoles 8 de abril

Italvi Ledezma Castillo de 14 años de edad

de 14 años de edad Keny Canizal Pérez de 14 años de edad

de 14 años de edad Jade Naomi Vizzuet Uribe de 12 años de edad

de 12 años de edad Santiago Barrera López de 12 años

de 12 años María Sofía Barrera López de 14 años

de 14 años María Fernanda Silva Reyes de 15 años de edad

¿Cómo activar una alerta Amber?

Esta no es activaba directamente por la ciudadanía cuando se presenta la denuncia de desaparición, sino que lo debe de hacer la Fiscalía General de la República (FGR), las Fiscalías estatales, Ministerio Público o coordinaciones estatales de Alerta Amber.

Los pasos para que se logre la activación son:



Reportar la desaparición ante las autoridades

Proporcionar información completa del menor —nombre, edad, foto, características, última vez que se vio y datos que puedan dar con su localización—

—nombre, edad, foto, características, última vez que se vio y datos que puedan dar con su localización— Posteriormente, las autoridades evalúan si cumple con los criterios

Si procede, se emite y se difunde la alerta tanto a nivel estatal, nacional o, incluso, internacional

México está rebasado por desapariciones; serían crímenes de lesa humanidad Con más de cuatro mil 500 fosas halladas en México, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU advierte indicios de ataques sistemáticos y pide medidas internacionales. 02 abril, 2026

¿Cómo saber que una Alerta Amber es verdadera?

Antes de compartir cualquier información, es importante que revise que la ficha cumpla con las siguientes características:



Estar en algún sitio oficial de FGR, Fiscalías estatales o comisiones de búsqueda

de FGR, Fiscalías estatales o comisiones de búsqueda Debe incluir número de folio y datos completos del menor que se busca

del menor que se busca En el caso de Edomex y CDMX, las fichas de búsqueda tienen QR

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