Pase Reglamentado UNAM 2026: ya hay fecha para resultados y así puedes checar si entraste a tu carrera

Si terminaste tu educación media superior en un CCH o en la prepa de la UNAM tienes derecho a tu Pase Reglamentado 2026-2027. Por eso, es muy importante que no se te pase ninguna de las fechas marcadas en el calendario del proceso para conseguir un lugar en la carrera que elijas. Recuerda que, el promedio sí importa.

En adn Noticias, te contamos qué onda con el Pase Reglamentado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en este mes de abril.

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¿Qué onda con el Pase Reglamentado 2026-2027?

El Pase Reglamentado es un beneficio exclusivo de la UNAM que le permite a los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) ingresar a una licenciatura de la universidad sin tener que realizar el examen de emisión.

Ya está aquí la Convocatoria del Pase Reglamentado 2026-2027. 😺 Es momento de iniciar tu camino a la licenciatura.

Checa las fechas 📈

🗓 Registro en línea: Del 6 de abril (12:00 hrs) al 15 de abril.



📲Consulta la convocatoria completa aquí: https://t.co/5NFkqd6OVn#CCHVallejo pic.twitter.com/ONJdWpbmCo — CCH Vallejo Oficial (@CCHVallejo_Ofi) March 22, 2026

Sin embargo, es indispensable que los alumnos estén muy atentos en el mes de abril, para que realicen el proceso en tiempo y forma, de manera que no se queden fuera. Es indispensable que tomes en cuenta que para tener derecho al Pase Reglamentado es indispensable que cuentes con un promedio mínimo de 7.

De acuerdo con el cronograma publicado por la UNAM, el proceso para obtener tu Pase Reglamentado comenzó a partir de este lunes 6 de abril y concluye el próximo miércoles 15 de abril.

Durante estas fechas, deberás de realizar los siguientes pasos:

Examen diagnóstico de inglés en Tu SITIO

Llenar tu hoja de datos estadísticos en TU SITIO

Registro de la solicitud de Pase Reglamentado en este ENLACE

Fecha exacta de la publicación de resultados del Pase Reglamentado UNAM

Una vez que hayas concluido el proceso, deberás acudir del 24 al 30 de abril para actualizar tu fotografía, firma y huella digital. Además, deberás de hacer una revisión de tu Historia Académica, antes del 17 de junio.

Los resultados y la liberación del pase reglamentado se llevará a cabo el próximo 21 de julio de 2026. Después, podrás obtener tu documentación de ingreso en TU SITIO del 21 al 31 de julio.

Una vez que tengas los documentos podrás acudir al plantel que se te asignó para realizar tu inscripción del 3 al 7 de agosto. El inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027 será el 10 de agosto.