Puntos que debes tomar en cuenta del Pase Reglamentado a licenciatura de la UNAM
La convocatoria del Pase Reglamentado contempla siete puntos importantes para solicitar el ingreso a licenciatura; fechas exactas y requisitos.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la convocatoria para el Pase Reglamentado 2026-2027 del Ingreso a Licenciatura con el objetivo de que los alumnos que hayan terminado su bachillerato realicen su registro.
La convocatoria está dirigida a los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) que terminan el bachillerato en el ciclo escolar 2025-2026 y a quienes lo concluyeron en años anteriores y aún no han ingresado a una licenciatura en dicha institución educativa.
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Puntos importantes de la convocatoria
- Realizar el registro a partir de las 12:00 horas del 6 de abril y hasta las 23:59 horas del 15 de abril de 2026 en el siguiente enlace
- Hacer el examen diagnóstico de inglés, llenar la hoja de datos estadísticos y responder a la pregunta sobre discapacidad
- Acudir a la toma de fotografía, firma digitalizada y huella digital que se realizará en cada plantel del CCH, del 24 al 30 de abril. Al terminar el proceso de registro se dará cita con el día y la hora para hacer el trámite
- Si registras una carrera con Prerrequisitos o de Ingreso Indirecto en la solicitud de Pase Reglamentado tendrás que cumplir con los requisitos establecidos en el plan de estudios de la licenciatura
- Revisar tu historia académica del 25 de mayo al 17 de junio de 2026
- Consultar el resultado de tu solicitud de Pase Reglamentado el 21 de julio de 2026, al acceder a TU SITIO
- Obtener tu documentación de ingreso del 21 al 31 de julio de 2026 en TU SITIO
¿Cuándo iniciará el ciclo escolar?
En base a la convocatoria de la UNAM, el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el 10 de agosto de 2026, por lo que se exhorta a los estudiantes a registrarse en las fechas establecidas.
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