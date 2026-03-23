Puntos que debes tomar en cuenta del Pase Reglamentado a licenciatura de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la convocatoria para el Pase Reglamentado 2026-2027 del Ingreso a Licenciatura con el objetivo de que los alumnos que hayan terminado su bachillerato realicen su registro.

La convocatoria está dirigida a los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) que terminan el bachillerato en el ciclo escolar 2025-2026 y a quienes lo concluyeron en años anteriores y aún no han ingresado a una licenciatura en dicha institución educativa.

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Puntos importantes de la convocatoria

Realizar el registro a partir de las 12:00 horas del 6 de abril y hasta las 23:59 horas del 15 de abril de 2026 en el siguiente enlace

Hacer el examen diagnóstico de inglés , llenar la hoja de datos estadísticos y responder a la pregunta sobre discapacidad

, llenar la hoja de datos estadísticos y responder a la pregunta sobre discapacidad Acudir a la toma de fotografía , firma digitalizada y huella digital que se realizará en cada plantel del CCH, del 24 al 30 de abril. Al terminar el proceso de registro se dará cita con el día y la hora para hacer el trámite

, firma digitalizada y huella digital que se realizará en cada plantel del CCH, del 24 al 30 de abril. Al terminar el proceso de registro se dará cita con el día y la hora para hacer el trámite Si registras una carrera con Prerrequisitos o de Ingreso Indirecto en la solicitud de Pase Reglamentado tendrás que cumplir con los requisitos establecidos en el plan de estudios de la licenciatura

tendrás que cumplir con los requisitos establecidos en el Revisar tu historia académica del 25 de mayo al 17 de junio de 2026

Consultar el resultado de tu solicitud de Pase Reglamentado el 21 de julio de 2026, al acceder a TU SITIO

el 21 de julio de 2026, al acceder a TU SITIO Obtener tu documentación de ingreso del 21 al 31 de julio de 2026 en TU SITIO

¿Cuándo iniciará el ciclo escolar?

En base a la convocatoria de la UNAM, el ciclo escolar 2026-2027 comenzará el 10 de agosto de 2026, por lo que se exhorta a los estudiantes a registrarse en las fechas establecidas.

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