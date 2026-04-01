NASA advierte riesgo en lanzamiento de Artemis II por mal clima

La NASA confirmó un 20% de probabilidad de que el lanzamiento de Artemis II no se lleve a cabo debido a las condiciones meteorológicas en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. La misión está programada para que se lleve a cabo hoy miércoles 1º de abril a las 16:24 horas (CDMX) y marcará el regreso de la humanidad a la Luna tras más de 50 años sin viajes espaciales de este tipo.

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Aunque todo está listo, desde lo técnico hasta lo personal, el clima sigue siendo la principal fuente de incertidumbre, por lo que la agencia exploró ventanas de lanzamiento alternativas hasta el 6 de abril para evitar retrasos significativos que pospondrían la misión hasta finales de mes.

¿Por qué hoy es el mejor día para el lanzamiento?

El meteorólogo Mark Burger explicó que el clima de hoy, miércoles 1 de abril, es el día más estable de la semana, pues a partir del jueves, el riesgo de mal tiempo aumenta significativamente.

Esto convierte la fecha originalmente programada en la mejor oportunidad de que la misión tenga éxito, pues posponer el lanzamiento podría generar incertidumbre operativa.

¿Qué pasa si se cancela el lanzamiento?

Si el lanzamiento no se realiza entre el 1 y el 6 de abril, la siguiente ventana de lanzamiento no se abrirá hasta el 30 de abril. Este escenario implicaría un retraso significativo en el cronograma de la misión.

La NASA está trabajando para evitar esta situación, ya que el cronograma actual ofrece condiciones más acordes con los objetivos técnicos y logísticos del programa Artemis.

Clima que afectaría el lanzamiento de Artemis II

Las autoridades están monitoreando varios factores críticos que podrían comprometer la seguridad del lanzamiento, como:



Nubes densas que limitan la visibilidad

Lluvias intermitentes en la zona de lanzamiento

Vientos fuertes en diversas capas atmosféricas

Riesgo de rayos durante la cuenta regresiva

Actividad solar que afecta a los sistemas

Estos factores pueden afectar el rendimiento del cohete SLS y la nave espacial Orion.

¿Cómo están los astronautas y los preparativos técnicos?

La tripulación afirma estar lista y motivada para este vuelo histórico y está conformada por:



Reid Wiseman, Comandante

Christina Koch, Especialista Espacial

Victor Glover, Piloto

Jeremy Hansen, Astronauta Canadiense

Desde el punto de vista técnico, la NASA superó los desafíos encontrados y completó con éxito la cuenta regresiva por lo que se esperan resultados favorables para la misión Artemis II a la Luna.