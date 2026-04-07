Reportan manifestantes desaparecidos tras enfrentamiento entre transportistas y policías en Tlaxcala

Este martes 7 de abril se reportó un enfrentamiento entre policías, campesinos y transportistas sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, Tlaxcala, y de acuerdo con ANTAC, algunos compañeros están desaparecidos.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) rechazó de manera categórica el violento desalojo de los compañeros, quienes ejercían de manera legítima su derecho a la libre manifestación. Esto después de que se revelaran videos sobre el uso de gas lacrimógeno, fuerza física y garrotes (aparentemente de madera) por parte de la policía para intimidar.

🚨 Desalojo violento en Nanacamilpa, #Tlaxcala



Policías lanzan gas contra campesinos y transportistas que bloqueaban el Arco Norte con tractorespic.twitter.com/a3tTcluNmf — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 7, 2026

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¿Qué dijo la ANTAC sobre el enfrentamiento?

La ANTAC responsabilizó directamente al Gobierno de Tlaxcala por el ataque contra los compañeros que se manifestaban de manera pacífica. Ante ello, pidió que lo ocurrido no fuera minimizado ni justificado bajo ninguna circunstancia.

Denuncia que los compañeros fueron agredidos con armas de fuego, golpeados brutalmente y se reporta la desaparición de varios manifestantes, por lo que exige de manera inmediata:

La presentación con vida de todos los manifestantes desaparecidos

Que pare de manera inmediata la represión contra el movimiento campesino y transportistas

Una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables

Por último recalcó que la unidad entre los campesinos y transportistas se mantendrá firme y en pie de lucha y estos actos no quedarán impunes ni en el olvido.

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