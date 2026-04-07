Accidentes hoy en calles de CDMX y carreteras de México

Desde muy temprano en calles de CDMX y en algunas carreteras de México se registraron accidentes que provocaron afectaciones viales y para que tomes previsiones en adn Noticias te decimos en cuáles y si hay tráfico vehicular.

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Choques y accidentes en calles de CDMX

Alrededor de las 07:00 de la mañana ocurrió un choque luego de que un vehículo ignoró la luz roja del semáforo y se registro un choque. Un vehículo de lujo terminó impactado contra la base de un semáforo. El accidente ocurrió en el cruce de José T Cuéllar y 5 de Febrero en la colonia Obrera de la alcaldía Cuauhtémoc.

En las avenidas Vasco de Quiroga y Guillermo Haro en la zona de Santa Fe también se registró un accidente vehicular donde un automovilista se impactó contra un parabús. Paramédicos arribaron al lugar para atender a la persona que resultó herida.

¡Precaución en Santa Fe! ⚠️ Se registra movilización de servicios de emergencia en el cruce de Vasco de Quiroga y Guillermo Haro. Un automovilista impactó contra un parabús tras el frenado de una unidad de transporte público



🎥: @ortega__karen pic.twitter.com/sa38MXSTQ0 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 7, 2026

Hubo un percance vehicular en Avenida Cuauhtémoc y Emiliano Zapata en la colonia Santa Cruz Meyehualco en la alcaldía Benito Juárez. En el accidente se vio involucrada una unidad del Metrobús. Una persona es atendida por paramédicos.

Carreteras con afectaciones por accidentes

En el kilómetro 33 de la autopista México-Cuernavaca se registra reducción de carriles por atención a una persona que fue atropellada.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 33, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 7, 2026

Además, en la autopista Cuernavaca-Acapulco en el kilómetro 288 con dirección a Acapulco hay reducción de carriles por atención de accidente.