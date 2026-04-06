Lluvias y heladas azotarán México hoy lunes 6 de abril por Frente Frío 43; así será el clima en los estados
El Frente Frío 43 y el Evento Norte provocarán fuertes lluvias en el país; estos son los pronósticos del clima para la CDMX hoy 6 de abril.
No guardes el paraguas porque las lluvias continuarán en México, al igual que las heladas, tras los efectos que provocará el Frente Frío 43 durante el clima de hoy lunes 6 de abril, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las lluvias se unirán al Evento Norte, por lo que se espera viento de entre 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Pero las inclemencias del clima no terminan ahí porque se pronostica oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec y en la costa occidental de Baja California Sur.
⚠️¡Toma precauciones!— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 5, 2026
Con el aviso especial del #SMNmx te informamos sobre los efectos que ocasionará el #FrenteFrío 43 sobre el territorio nacional durante este 5 y 6 de abril. pic.twitter.com/bJukGcjPnA
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¿Lloverá en la CDMX hoy 6 de abril?
Sí, de acuerdo con los pronósticos, lloverá en la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México y la temperatura será la siguiente:
Lloverá
- Azcapotzalco: Máxima 23°/Mínima 12°
- Miguel Hidalgo: Máxima 24°/ Mínima 11°
- Cuauhtémoc: Máxima 24°/Mínima 13°
- Benito Juárez: Máxima 23°/Mínima 13°
- Cuajimalpa: Máxima 17°/Mínima 8°
- Álvaro Obregón: Máxima 20°/Mínima 10°
- Magdalena Contreras: Máxima 20°/ Mínima 9°
- Tlalpan: Máxima 16°/Mínima 6°
- Gustavo A. Madero: 24°/Mínima 11°
- Venustiano Carranza: 24°/ Mínima 12°
- Tláhuac: 23°/Mínima 11°
En dónde no lloverá
- Iztacalco: Máxima 23°/Mínima 12°
- Iztapalapa: Máxima 24°/Mínima 11°
- Coyoacán: Máxima 23°/Mínima 11°
¿En qué estados lloverá hoy 6 de abril?
Se pronostican lluvias intensas en Tabasco y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Campeche. Debido a los chubascos no se descarta la caída de granizo.
El frente frío núm. 43 también provocará lluvias en Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.
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