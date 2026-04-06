Lluvias y heladas azotarán México hoy lunes 6 de abril por Frente Frío 43; así será el clima en los estados

No guardes el paraguas porque las lluvias continuarán en México, al igual que las heladas, tras los efectos que provocará el Frente Frío 43 durante el clima de hoy lunes 6 de abril, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias se unirán al Evento Norte, por lo que se espera viento de entre 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Pero las inclemencias del clima no terminan ahí porque se pronostica oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec y en la costa occidental de Baja California Sur.

⚠️¡Toma precauciones!



Con el aviso especial del #SMNmx te informamos sobre los efectos que ocasionará el #FrenteFrío 43 sobre el territorio nacional durante este 5 y 6 de abril. pic.twitter.com/bJukGcjPnA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 5, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Lloverá en la CDMX hoy 6 de abril?

Sí, de acuerdo con los pronósticos, lloverá en la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México y la temperatura será la siguiente:

Lloverá

Azcapotzalco: Máxima 23°/Mínima 12°

Miguel Hidalgo: Máxima 24°/ Mínima 11°

Cuauhtémoc: Máxima 24°/Mínima 13°

Benito Juárez: Máxima 23°/Mínima 13°

Cuajimalpa: Máxima 17°/Mínima 8°

Álvaro Obregón: Máxima 20°/Mínima 10°

Magdalena Contreras: Máxima 20°/ Mínima 9°

Tlalpan: Máxima 16°/Mínima 6°

Gustavo A. Madero: 24°/Mínima 11°

Venustiano Carranza: 24°/ Mínima 12°

Tláhuac: 23°/Mínima 11°

En dónde no lloverá

Iztacalco: Máxima 23°/Mínima 12°

Iztapalapa: Máxima 24°/Mínima 11°

Coyoacán: Máxima 23°/Mínima 11°

¿En qué estados lloverá hoy 6 de abril?

Se pronostican lluvias intensas en Tabasco y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Campeche. Debido a los chubascos no se descarta la caída de granizo.

El frente frío núm. 43 también provocará lluvias en Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

