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Lluvias y heladas azotarán México hoy lunes 6 de abril por Frente Frío 43; así será el clima en los estados

El Frente Frío 43 y el Evento Norte provocarán fuertes lluvias en el país; estos son los pronósticos del clima para la CDMX hoy 6 de abril.

Clima hoy 6 de abril de 2026 en México: Pronósticos de lluvia y heladas
El clima de hoy 6 de abril estará marcado por lluvias y heladas, según el SMN, así que prepara el paraguas y la chamarra.|@conagua_clima | X

Escrito por: Adriana Pacheco

No guardes el paraguas porque las lluvias continuarán en México, al igual que las heladas, tras los efectos que provocará el Frente Frío 43 durante el clima de hoy lunes 6 de abril, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias se unirán al Evento Norte, por lo que se espera viento de entre 40 a 50 km/h y rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Pero las inclemencias del clima no terminan ahí porque se pronostica oleaje elevado en el golfo de Tehuantepec y en la costa occidental de Baja California Sur.

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¿Lloverá en la CDMX hoy 6 de abril?

Sí, de acuerdo con los pronósticos, lloverá en la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México y la temperatura será la siguiente:

Lloverá

  • Azcapotzalco: Máxima 23°/Mínima 12°
  • Miguel Hidalgo: Máxima 24°/ Mínima 11°
  • Cuauhtémoc: Máxima 24°/Mínima 13°
  • Benito Juárez: Máxima 23°/Mínima 13°
  • Cuajimalpa: Máxima 17°/Mínima 8°
  • Álvaro Obregón: Máxima 20°/Mínima 10°
  • Magdalena Contreras: Máxima 20°/ Mínima 9°
  • Tlalpan: Máxima 16°/Mínima 6°
  • Gustavo A. Madero: 24°/Mínima 11°
  • Venustiano Carranza: 24°/ Mínima 12°
  • Tláhuac: 23°/Mínima 11°

En dónde no lloverá

  • Iztacalco: Máxima 23°/Mínima 12°
  • Iztapalapa: Máxima 24°/Mínima 11°
  • Coyoacán: Máxima 23°/Mínima 11°

¿En qué estados lloverá hoy 6 de abril?

Se pronostican lluvias intensas en Tabasco y Chiapas, así como lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Campeche. Debido a los chubascos no se descarta la caída de granizo.

El frente frío núm. 43 también provocará lluvias en Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Querétaro, Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. Asimismo, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.

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