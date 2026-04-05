Clima hoy: Nuevo descenso de temperaturas con probabilidad de nieve; pronóstico por estado

¿Y la primavera? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico para el clima de hoy domingo 5 de abril 2026 en México que el frente frío número 43, acompañado de una masa de aire polar, se desplazará sobre el noreste y oriente de México, generando condiciones de inestabilidad que ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversas regiones.

También se espera un nuevo descenso de temperaturas en el norte, centro y oriente del territorio nacional, con probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico favorecerá lluvias en el sur del país. En contraste, continuará la onda de calor en zonas de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, se prevé que el fenómeno de mar de fondo comience a debilitarse en las costas del Pacífico mexicano.

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Lluvias hoy domingo 5 de abril 2026

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Hidalgo, Puebla (norte) y Veracruz (norte).

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora.

Probabilidad de nieve o aguanieve: cimas de los volcanes Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Pico de Orizaba.

¿En qué estados hará calor hoy?

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sinaloa, Michoacán (centro) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí (este), Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo (norte), Estado de México (suroeste) y Quintana Roo.

Bajas temperaturas en México

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

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