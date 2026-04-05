¡Se terminó el puente! Autopistas y carreteras saturadas por bloqueos hoy 5 de abril

Miles de conductores saturan las carreteras y autopistas hoy domingo 5 de abril, luego de disfrutar del puente de Semana Santa y CAPUFE, así como la Guardia Nacional ya alertan sobre avance lento en la circulación, bloqueos y obras de mantenimiento en varias vialidades importantes.

Las autopistas México-Puebla, México-Cuernavaca y Querétaro-Irapuato son las más afectadas este domingo. Respecto a las carreteras, se reportan problemas viales en la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen y Pinotepa Nacional-Salina Cruz.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista Puebla-Acatzingo

Se registra carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, en la plaza de cobro Amozoc, dirección Puebla, por vacaciones de Semana Santa. Largas filas son visibles al reportar varios kilómetros.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Registra carga vehicular en dirección Puebla, por periodo vacacional. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 5, 2026

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registra carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 96, dirección Cuernavaca, debido al periodo vacacional, por lo que CAPUFE pide manejar con precaución.

🟠 CARGA VEHICULAR 🟠

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Cuernavaca. Continúa carga vehicular intensa, por periodo vacacional. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 5, 2026

Libramiento Guaymas

Se registra cierre parcial de circulación en el Libramiento Guaymas, dirección Guaymas, a la altura del kilómetro 14, después de un accidente en el que se vio involucrado un tractocamión.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Libramiento Guaymas, km 14, dirección Guaymas. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 5, 2026

Autopista México-Puebla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, dirección Ciudad de México (CDMX), cerca del kilómetro 20, tras la volcadura de un automóvil. CAPUFE pide a los conductores manejar con precaución.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 20, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de automóvil). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 5, 2026

Autopista México-Cuernavaca

Cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, dirección CDMX, a la altura del kilómetro 41, tras un fuerte choque contra un muro central.

Carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen

Se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 008+900 de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, Tabasco.