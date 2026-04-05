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¡Se terminó el puente! Autopistas y carreteras saturadas por bloqueos hoy 5 de abril

CAPUFE y Guardia Nacional alertan de bloqueos y accidentes en carreteras y autopistas hoy 5 de abril en este regreso de vacacionistas.

Bloqueos y accidentes hoy 5 de abril en carreteras y autopistas
La carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México cerró por varias horas el sábado 4 de abril tras un accidente automovilístico.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Miles de conductores saturan las carreteras y autopistas hoy domingo 5 de abril, luego de disfrutar del puente de Semana Santa y CAPUFE, así como la Guardia Nacional ya alertan sobre avance lento en la circulación, bloqueos y obras de mantenimiento en varias vialidades importantes.

Las autopistas México-Puebla, México-Cuernavaca y Querétaro-Irapuato son las más afectadas este domingo. Respecto a las carreteras, se reportan problemas viales en la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen y Pinotepa Nacional-Salina Cruz.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Autopista Puebla-Acatzingo

Se registra carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, en la plaza de cobro Amozoc, dirección Puebla, por vacaciones de Semana Santa. Largas filas son visibles al reportar varios kilómetros.

Autopista Cuernavaca-Acapulco

Se registra carga vehicular en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 96, dirección Cuernavaca, debido al periodo vacacional, por lo que CAPUFE pide manejar con precaución.

Libramiento Guaymas

Se registra cierre parcial de circulación en el Libramiento Guaymas, dirección Guaymas, a la altura del kilómetro 14, después de un accidente en el que se vio involucrado un tractocamión.

Autopista México-Puebla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista México-Puebla, dirección Ciudad de México (CDMX), cerca del kilómetro 20, tras la volcadura de un automóvil. CAPUFE pide a los conductores manejar con precaución.

Autopista México-Cuernavaca

Cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, dirección CDMX, a la altura del kilómetro 41, tras un fuerte choque contra un muro central.

Carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen

Se registra cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 008+900 de la carretera Villahermosa-Ciudad del Carmen, Tabasco.

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