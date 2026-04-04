Veracruz alza la voz por derrame de hidrocarburo en el Golfo de México sin responsables

Este domingo 05 de abril en Veracruz se espera una marcha para exigir transparencia y justicia en el derrame de petróleo en el Golfo de México, el cual lleva más de un mes sin resolverse y sin identificar a los responsables. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, tomarán diversas partes del estado para evidenciar los daños ambientales y económicos en los más de 600 kilómetros de costa.

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Si bien se recuperaron cerca de un millón de toneladas de petróleo crudo, persisten las dudas sobre el origen del derrame y la respuesta de las autoridades.

¿Cómo es la "Marcha por el mar"?

La movilización surgió tras una protesta pacífica contra la falta de información oficial, pues los activistas acusaron a las autoridades de omitir datos importantes y compartir versiones contradictorias sobre el derrame.

Aunada a la marcha, habrán eventos culturales, como la presentación de música tradicional cuyo objetivo es sensibilizar a la población sobre el daño ambiental además de exigir responsabilidad y el peso de la ley para los culpables.

Horario, ubicaciones e impactos

8:00 horas en Pajapan, cerca de Coatzacoalcos

9:00 horas en Coatzacoalcos

16:30 horas en el Puerto de Veracruz

Habrá posibles interrupciones al tránsito en zonas costeras, ya que el llamado está dirigido a comerciantes, pescadores y transportistas con la intención de evidenciar las pérdidas económicas sufridas durante la temporada alta de turismo.

¿Quiénes convocan a la marcha?

Corredor Arrecife del Golfo de Tlacuy

Centro de Derechos Humanos del Sur de Veracruz

Sierra de Santa Marta

Activistas ambientales independientes

Estos grupos documentaron los impactos ambientales y exigen una investigación independiente además de una mayor participación ciudadana.

¿Qué piden en Veracruz?

Identificación de los responsables

Transparencia de la información oficial

Reparación por los daños ambientales

Respuesta gubernamental rápida

Especialistas recalcaron que la crisis no es solo ambiental, sino también de confianza pública debido a la falta de claridad; si continúa la escasa comunicación, la presión social podría extenderse a nivel nacional, advierten los manifestantes.