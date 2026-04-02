Pronostican granizadas y lluvias fuertes para este Viernes Santo del 3 de abril en México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que los pronósticos del clima en México para este viernes 3 de abril, prevén afectaciones severas por el nuevo frente frío número 43, así como el ingreso de humedad del Golfo de México.

A través de su informe diario, el SMN señaló que serán principalmente los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí, los que se verán afectados por lluvias intensas y posible caída de granizo en pleno Viernes Santo.

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Pronósticos de lluvias y granizadas en México este 3 de abril

De acuerdo con los pronósticos del clima en México, la interacción del ingreso de humedad con la inestabilidad atmosférica, provocarán tormentas y granizadas en los estados antes mencionados, así como en Guanajuato, Querétaro y Chiapas.

Por otro lado, se informó que se prevén intervalos de chubascos en Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Tabasco.

Pronósticos de bajas temperaturas en México este Viernes Santo

En cuanto a los pronósticos de bajas temperaturas, es importante mencionar que el SMN pronosticó mínimas de hasta 0 grados durante la madrugada de este viernes en Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz.

De igual forma se prevén heladas de hasta -10°C en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, lo cual podría afectar la salud de las y los habitantes de dichas entidades de nuestro territorio nacional.

Clima en México: Altas temperaturas

Por último, se dio a conocer que se mantendrá la onda de calor en estados como Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, entidades que podrían presentar temperaturas de hasta 45°C según las zonas.

De igual forma se prevé un calor de hasta 40°C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

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