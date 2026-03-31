Ola de robos en IMSS-Bienestar: Por tercera ocasión saquean clínica en Puebla

El saqueo de medicamento controlado en unidades médicas del IMSS Bienestar en Puebla mantiene en alerta a autoridades, luego de que, por tercera ocasión en menos de un mes, una clínica fuera objeto de la delincuencia.

El más reciente incidente ocurrió durante la madrugada de este lunes en la Unidad de Medicina Familiar número 21, ubicada en la colonia Anzures. De acuerdo con reportes, un grupo de individuos ingresó al inmueble alrededor de las 4:00 horas tras saltar la barda perimetral.

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¿Cómo fue el saqueo en el IMSS Bienestar de Puebla?

El vigilante del lugar fue sorprendido por los criminales, quienes lo sometieron, amenazaron y ataron dentro de un baño para impedir que solicitara apoyo. Posteriormente, los responsables se dirigieron al área de farmacia, de donde sustrajeron medicamentos. Antes de huir, también retiraron el sistema de grabación de videovigilancia (DVR), presumiblemente para evitar ser identificados.

Tras lograr liberarse, el guardia pidió ayuda, lo que permitió la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencia, quienes acudieron para brindarle atención médica y recabar información de lo sucedido.

Más tarde, autoridades municipales notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos agentes iniciaron las primeras diligencias. La cantidad y el valor de lo robado aún están por determinarse, en espera del inventario oficial por parte del personal de la clínica.

En un comunicado, el IMSS confirmó el robo, aunque no precisó el tipo ni el volumen de los fármacos sustraídos. Informó además que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), ante la cual ya se presentó la denuncia correspondiente.

Como medida temporal, la institución reubicó la atención médica y la entrega de medicamentos para los derechohabientes de esta unidad en las clínicas 2 y 57, mientras se restablecen las condiciones de operación.

Ola de robo de medicamentos en el IMSS-Bienestar

Este hecho no es aislado. El pasado 11 de marzo, una situación similar se registró en la Unidad de Medicina Familiar 13, en la colonia Bugambilias, donde tres hombres ingresaron por la azotea, sometieron a la guardia de seguridad y se llevaron tanto medicamentos como el equipo de videovigilancia.

Apenas dos días antes, el 9 de marzo, otro grupo —integrado por cinco personas encapuchadas— perpetró un robo en la clínica 7, ubicada en la zona de Infonavit San Bartolo. En ese caso, el vigilante fue golpeado y atado mientras los delincuentes saqueaban el almacén farmacéutico.

El IMSS reiteró su postura de cero tolerancia ante este tipo de delitos y aseguró que mantiene colaboración con las autoridades para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

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