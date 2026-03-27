Evita multas este viernes 27 de marzo; estos son los autos que no circulan en CDMX y Edomex

Para este viernes 27 de marzo, el programa Hoy No Circula opera tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en municipios conurbados del Edomex. Sin Fase 1 de Contingencia Ambiental, los autos que no circulan son los que poseen engomado azul con terminación de placas 9 o 0, hologramas 1 y 2.

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¿Qué autos no circulan este viernes?

Engomado azul

Placas con terminación 9 o 0

Hologramas 1 y 2

Con un horario de 05:00 a 22:00 horas

Cabe destacar que los autos con hologramas 00 o 0 están exentos, así como los eléctricos e híbridos.

Restricciones entre semana del HNC

Lunes: Amarillo (5 y 6)

Martes: Rosa (7 y 8)

Miércoles: Rojo (3 y 4)

Jueves: Verde (1 y 2)

Viernes: Azul (9 y 0)

Restricciones para el sábado

Holograma 1:

Números impares: 1.º y 3.º sábado Números pares: 2.º y 4.º sábado

Holograma 2: Prohibido circular todos los sábados

Hologramas 0 y 00: Sin restricciones

Autos exentos del Hoy No Circula

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos de personas con discapacidad

Maquinaria agrícola o de construcción

¿Dónde consultar si mi auto circula o no?

Para verificar en tiempo real si tu auto circula en la CDMX y el Edomex, puedes visitar el sitio web:



La herramienta proporciona información inmediata y solo necesitas saber el holograma y el último dígito de la placa del auto.

Sanciones por incumplimiento del programa

Aplican tanto en CDMX como en Edomex con:

Una multa de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización (UMA )

Importe aproximado: 2,346 a 3,519 pesos

Posible corralón

Alternativas de transporte

Metro, Metrobús, RTP (Red de Transporte Público)

Aplicaciones como Uber, Didi o Cabify

Bicicleta o patinete eléctrico

Compartir coche

Home Office

Estas opciones permiten mantener la movilidad y contribuir a la protección del medio ambiente.