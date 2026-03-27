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Evita multas este viernes 27 de marzo; estos son los autos que no circulan en CDMX y Edomex

Revisa placas, horarios y autos con excepciones para el Hoy No Circula de este viernes; así evitas sanciones y plenas tus traslados en la CDMX y el Edomex.

Hoy No Circula
El objetivo del Hoy No Circula es reducir la contaminación del aire limitando la circulación de los autos en la CDMX y municipios conurbados del Edomex.|Getty Images

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Para este viernes 27 de marzo, el programa Hoy No Circula opera tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en municipios conurbados del Edomex. Sin Fase 1 de Contingencia Ambiental, los autos que no circulan son los que poseen engomado azul con terminación de placas 9 o 0, hologramas 1 y 2.

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¿Qué autos no circulan este viernes?

  • Engomado azul
  • Placas con terminación 9 o 0
  • Hologramas 1 y 2
  • Con un horario de 05:00 a 22:00 horas

Cabe destacar que los autos con hologramas 00 o 0 están exentos, así como los eléctricos e híbridos.

Restricciones entre semana del HNC

  • Lunes: Amarillo (5 y 6)
  • Martes: Rosa (7 y 8)
  • Miércoles: Rojo (3 y 4)
  • Jueves: Verde (1 y 2)
  • Viernes: Azul (9 y 0)

Restricciones para el sábado

  • Holograma 1:
    • Números impares: 1.º y 3.º sábado
    • Números pares: 2.º y 4.º sábado
  • Holograma 2: Prohibido circular todos los sábados
  • Hologramas 0 y 00: Sin restricciones

Autos exentos del Hoy No Circula

  • Vehículos eléctricos e híbridos
  • Motocicletas
  • Autos con holograma 0 y 00
  • Vehículos de personas con discapacidad
  • Maquinaria agrícola o de construcción

¿Dónde consultar si mi auto circula o no?

Para verificar en tiempo real si tu auto circula en la CDMX y el Edomex, puedes visitar el sitio web:

La herramienta proporciona información inmediata y solo necesitas saber el holograma y el último dígito de la placa del auto.

Sanciones por incumplimiento del programa

  • Aplican tanto en CDMX como en Edomex con:
  • Una multa de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización (UMA )
  • Importe aproximado: 2,346 a 3,519 pesos
  • Posible corralón

Alternativas de transporte

  • Metro, Metrobús, RTP (Red de Transporte Público)
  • Aplicaciones como Uber, Didi o Cabify
  • Bicicleta o patinete eléctrico
  • Compartir coche
  • Home Office

Estas opciones permiten mantener la movilidad y contribuir a la protección del medio ambiente.

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