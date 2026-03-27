Evita multas este viernes 27 de marzo; estos son los autos que no circulan en CDMX y Edomex
Revisa placas, horarios y autos con excepciones para el Hoy No Circula de este viernes; así evitas sanciones y plenas tus traslados en la CDMX y el Edomex.
Para este viernes 27 de marzo, el programa Hoy No Circula opera tanto en las 16 alcaldías de la CDMX como en municipios conurbados del Edomex. Sin Fase 1 de Contingencia Ambiental, los autos que no circulan son los que poseen engomado azul con terminación de placas 9 o 0, hologramas 1 y 2.
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¿Qué autos no circulan este viernes?
- Engomado azul
- Placas con terminación 9 o 0
- Hologramas 1 y 2
- Con un horario de 05:00 a 22:00 horas
Cabe destacar que los autos con hologramas 00 o 0 están exentos, así como los eléctricos e híbridos.
Restricciones entre semana del HNC
- Lunes: Amarillo (5 y 6)
- Martes: Rosa (7 y 8)
- Miércoles: Rojo (3 y 4)
- Jueves: Verde (1 y 2)
- Viernes: Azul (9 y 0)
Restricciones para el sábado
- Holograma 1:
- Números impares: 1.º y 3.º sábado
- Números pares: 2.º y 4.º sábado
- Holograma 2: Prohibido circular todos los sábados
- Hologramas 0 y 00: Sin restricciones
Autos exentos del Hoy No Circula
- Vehículos eléctricos e híbridos
- Motocicletas
- Autos con holograma 0 y 00
- Vehículos de personas con discapacidad
- Maquinaria agrícola o de construcción
¿Dónde consultar si mi auto circula o no?
Para verificar en tiempo real si tu auto circula en la CDMX y el Edomex, puedes visitar el sitio web:
La herramienta proporciona información inmediata y solo necesitas saber el holograma y el último dígito de la placa del auto.
Sanciones por incumplimiento del programa
- Aplican tanto en CDMX como en Edomex con:
- Una multa de 20 a 30 Unidad de Medida y Actualización (UMA )
- Importe aproximado: 2,346 a 3,519 pesos
- Posible corralón
Alternativas de transporte
- Metro, Metrobús, RTP (Red de Transporte Público)
- Aplicaciones como Uber, Didi o Cabify
- Bicicleta o patinete eléctrico
- Compartir coche
- Home Office
Estas opciones permiten mantener la movilidad y contribuir a la protección del medio ambiente.
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