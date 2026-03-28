Caos en carreteras por accidentes y salida de vacacionistas hoy

Comienzan las vacaciones de Semana Santa y hoy sábado 28 de marzo se registran bloqueos, accidentes y obras en varias carreteras del país, así que si piensas salir te recomendamos tomar previsiones.

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¿Qué carreteras están cerradas hoy?

De acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) este día hay afectaciones en las siguientes autopistas:

Autopista La Carbonera - Puerto México, km 232, dirección La Carbonera hay reducción de carriles por accidente.

Autopista Puebla - Acatzingo, km 151, dirección Puebla por accidente hay cierre parcial.

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 240, dirección Cd. Mendoza hay cierre por accidente.

Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 114, dirección Acapulco hay cierre parcial por accidente y en el km 359, dirección Cuernavaca hay cierre por conato de incendio.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 49, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 28, 2026

Autopista La Tinaja - Isla, km 22, dirección La Tinaja hay carga vehicular.

Autopista México-Querétaro en Plaza de Cobro Tepotzotlán hay carga vehicular con dirección CDMX por periodo vacacional.

Hay cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 068+200, de la carretera San Luis Potosí Matehuala.

Cerca del km 500+000, de la carretera Chicharra - Cuencamé hay cortes a la circulación por accidente.

Se reporta reducción de carriles en del km 030+950 de la carretera Coatzacoalcos - Villahermosa.

Cierre parcial de la circulación tras fuga de hidrocarburo cerca del km 018+000 de la carretera Ameca - Mascota.

Cerca del km 151+000 de la autopista Puebla -Córdoba hay cortes a la circulación por accidente.

#TomePrecauciones en #Jalisco se registra cierre parcial de la circulación tras #fugadehidrocarburo cerca del km 018+000 de la carretera Ameca - Mascota. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/YvMWVUiyIu — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 28, 2026

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