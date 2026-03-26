Salomon apuesta por México y abre en esta zona de CDMX su primera tienda insignia en Latinoamérica

Salomon acaba de dar un golpe sobre la mesa en la estrategia de retail en México al inaugurar su primera tienda insignia de toda Latinoamérica. El lugar elegido es la calle Valladolid 80, en el corazón de la Roma Norte, donde la marca francesa levantó lo que ellos llaman Casa Salomon: un espacio de 260 metros cuadrados que busca ser mucho más que un punto de venta.

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Salomon llega a México: ¿Donde estará la nueva tienda?

Para Salomon, la Ciudad de México ya no es solo un mercado más en la lista, sino un punto clave en su red mundial. La apertura en la capital mexicana replica el modelo de sus sedes en Shanghái o París, donde el objetivo es crear comunidad. De hecho, Steve Doolan, presidente y gerente general para América, fue muy claro al respecto: “México no solo es un mercado relevante para la región, sino un epicentro global de arte, cultura y gastronomía; es importante para Salomon estar conectado con esta comunidad”.

Doolan confirmó que esta apertura es la primera de varias que tienen proyectadas para toda la región latinoamericana durante el próximo año.

¿Qué hay dentro de Casa Salomon?

El concepto de esta sucursal rompe el esquema habitual de "entrar, comprar e irse". Además de las áreas de exhibición con lo último en calzado de trail running y lifestyle, el inmueble integra:



Zonas de prueba de producto: Para que el usuario sienta el equipo antes de decidirse.

Para que el usuario sienta el equipo antes de decidirse. Comodidades para corredores: Cuenta con lockers y un café, pensando en quienes usan la zona para entrenar.

Cuenta con lockers y un café, pensando en quienes usan la zona para entrenar. Showroom y comunidad: Un espacio diseñado para reuniones con socios comerciales y actividades de marketing que acerquen a los consumidores con la marca.

Para Katarina Cloidt, directora general de Salomon para Latinoamérica, este establecimiento “marca un hito en la evolución de la marca en la región” al fusionar el comercio con la interacción social.

Números que respaldan la expansión

Amer Sports, la empresa matriz de Salomon, reportó cifras envidiables en su último trimestre: ingresos por 2,100 millones de dólares (un salto del 28.5% interanual) y una utilidad neta de 131.5 millones de dólares.

Ante este panorama, Victor Chen, director de estrategia de Amer Sports, aseguró que la apertura en la Ciudad de México refuerza la apuesta por un mercado que, a sus ojos, tiene un potencial de crecimiento enorme.

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